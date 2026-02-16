La CGT convocó al cuarto paro general contra el Gobierno de Javier Milei y la reforma laboral

La CGT convocó este lunes al cuarto paro general contra el Gobierno de Javier Milei . La medida de fuerza de la central obrera buscará paralizar todas las actividades del país durante 24 horas cuando la Cámara de Diputados trate la reforma laboral que impulsa el oficialismo.

La decisión fue tomada en una reunión virtual del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo, integrado por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio), que se congregaron de urgencia ante la posibilidad de que el oficialismo reúna las voluntades necesarias para sesionar en la cámara baja este jueves y aprobar la reforma laboral.

En la previa de la discusión, la central obrera mantenía una estrategia moderada con miras a lograr modificaciones en el proyecto u obstaculizar la sanción de los puntos problemáticos. Sin embargo, la creciente presión de los sectores sindicales, reavivada por el polémico artículo sorpresa que reduce los sueldos en casos de licencias médicas, terminó por rebalsar el vaso.

Finalmente, la medida de fuerza no se verá acompañada de una movilización al Congreso como ocurrió la semana pasada, pero buscará una interrupción total de las actividades. Para lograrlo, resultó fundamental la anticipada adhesión de los sindicatos de transporte.

En el último paro general de la CGT del 10 de abril, la cúpula sindical no había logrado sumar a los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la medida de fuerza no logró el impacto esperado. Sin embargo, en esta oportunidad, el gremio que conduce Roberto Fernández se alineó con la central obrera y ratificó que no habrá buses recorriendo el país el día del paro.

"Nosotros seguimos siendo un sindicato confederado a la CGT, y si la misma decreta una medida de fuerza, nosotros vamos a adherir", habían sentenciado a MDZ las autoridades de UTA en la previa de la cumbre cegetista.

Para reforzar la contundencia de la medida, además de los colectiveros, también se suman al paro gremios de transporte de peso como la Unión Ferroviaria que lidera Sergio Sasia; La Fraternidad, el gremio de maquinistas de trenes que encabeza Omar Maturano; y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) dirigida por Juan Carlos Schmid, que agrupa a Camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.

El cambio sorpresivo que enojó a los gremios

Si bien los sindicatos habían logrado salvar en las negociaciones las cuotas solidarias y las contribuciones patronales para las obras sociales, elementos clave para el financiamiento de los gremios, eso no alcanzó para contener el malestar dentro de los gremios ante el avance del proyecto oficialista.

Ese rechazo se incrementó aún más ante un sorpresivo cambio en el proyecto aprobado por los senadores a último momento para modificar el régimen de las licencias médicas. De aprobarse la ley, los trabajadores que deban solicitar dicho recurso no percibirán el 100% de su salario como ocurre actualmente.

De acuerdo al artículo 44 que introdujo la cámara alta, los empleados que sufran accidentes o enfermedad no vinculados a la actividad laboral que puedan verse inhabilitados para trabajar, recibirán el 50% de su salario, mientras que aquellos que no puedan asistir a su puesto por motivos ajenos a su acción voluntaria, el monto ascenderá al 75 % de la remuneración.

Según el oficialismo, el polémico punto busca modificar un sistema que fomenta el ausentismo injustificado y la litigiosidad laboral. Sin embargo, para los gremios y la oposición se trata de una nueva avanzada del Gobierno contra los trabajadores.

Las negociaciones del Gobierno y la postura de la CGT

Ante el ruido que despertó la medida, en el Gobierno acusaron recibo y la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que el oficialismo estudia formas de modificar el artículo 44 para que este no obstruya un tratamiento veloz del proyecto como espera Javier Milei.

En ese sentido, Bullrich sostuvo que el descuento salarial no correrá para aquellos trabajadores que atraviesen afecciones "severas, degenerativas", y que sean "fehacientemente comprobables".

“Sobre lo que son enfermedades severas, degenerativas, irrecuperables, vamos a hacer una modificación y vamos a dejar el 100% (del salario). Lo estamos trabajando. Sólo en caso de verificación de casos fehacientes", enfatizó la legisladora libertaria.

Sobre el descuento para el resto de los casos, la exministra de Seguridad argumentó que "hay que dejarlo porque hay una cantidad de certificados truchos impresionantes". "Si te querés hacer el vivo, cobrás menos", sentenció en diálogo con TN.

Por su parte, la CGT manifestó su rechazo a este punto, así como a otros ítems clave como la modificación al cálculo de las indemnizaciones, el manejo de las horas extra, la extensión jornada laboral y las vacaciones, pero sobre todo a otros relacionados al derecho colectivo como la estricta regulación del derecho de huelga en los servicios esenciales y la limitación a las asambleas sindicales.

A través de un documento interno, la central obrera enfatizó que esta se opuso por completo al proyecto de reforma laboral e insistió en que “es contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional".

"Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, advirtió uno de los cosecretarios de la CGT, Cristian Jerónimo, en diálogo con Radio 10. Y agregó: "Trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga. Cuando se junte el Consejo Directivo lo terminará de confirmar oficialmente, pero vamos a trabajar para construir una gran huelga contundente".