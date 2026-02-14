La CGT amenaza con un paro general el mismo día que se trate la reforma laboral en Diputados

Tras la media sanción del proyecto de reforma laboral en el Senado , la CGT aceleró los tiempos y convocó para este lunes una reunión extraordinaria de su Consejo Directivo para definir un paro general de 24 horas el mismo día que la Cámara de Diputados comience a debatir en sesión la reforma laboral.

Pese a que el Gobierno cedió con varios cambios, muchos de los cuales en favor de las principales cajas sindicales, creció con fuerza en las bases cegetistas el pedido de una huelga general, por lo que sería ratificada este mismo lunes, a pesar que originalmente la iban a hacer el miércoles.

Los referentes de la calle Azopardo tomaron nota que un grupo numeroso de sindicatos ya estaba disponiendo de paros en sus sectores, por lo que buscan no quedarse atrás y no quieren mostrarse que aceptan el texto que se terminó aprobando en la Cámara Alta.

Los libertarios piensan tratar el proyecto el miércoles en un plenario de comisiones y crece la posibilidad que se trate al día siguiente. Fuentes de la central obrera no confirman movilización frente al Congreso, aunque aclaran que se discutirá en la reunión.

En paralelo, trabajan en la estrategia judicial ya que buscan frenar el efecto de varios artículos que están en discusión en estas horas. El primero es el artículo 44, que modifica el régimen de licencias por enfermedad previsto en la Ley de Contrato de Trabajo.

El cuestionado artículo establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado con la actividad laboral, el trabajador percibirá el 50% de su salario. En caso de que el impedimento derive de una actividad asumida voluntariamente con conciencia del riesgo, la compensación ascendería al 75%. Además, el texto indica que una recaída no se considerará una enfermedad distinta.

Fuentes consultadas por MDZ dijeron este sábado que “no habrá cambios” al proyecto, por lo que crecen las dudas de que el Gobierno consiga sostener toda la ley. En otras palabras, puede aprobarse en general, pero caerse algunos artículos.

En la CGT también piensan ir a la Justicia con el nuevo sistema de indemnizaciones, la jornada laboral y la regulación del derecho de huelga en servicios esenciales y las limitaciones a las asambleas sindicales.

Mientras la CGT evalúa si marcha o solo mantiene el paro, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que reúne a gremios combativos de la central obrera y otros sindicatos de las CTA, anunció un paro con movilización al Congreso para el día del tratamiento en Diputados.