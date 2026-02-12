Un alfil de Axel Kicillof asumió como Secretario General de la FOEESITRA, el gremio de las telecomunicaciones

Es de destacar que la asunción de Cristian Vander al frente de la FOEESITRA se dio en un clima de alta tensión, potenciado por la reciente media sanción de la reforma laboral en el Senado nacional, celebrada en el oficialismo por ser la herramienta necesaria para crear puestos de trabajo genuinos ; mientras que para la oposición de convertirse en Ley sería apocalíptico para los trabajadores.

Motivo por el cual el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participo junto a la CGT, la CTA, partidos de izquierda y movimientos sociales de la marcha a la plaza de los Dos Congresos contra la reforma impulsada por Milei .

Para Kicillof la reforma laboral es “una ley de precarización” para los trabajadores. Durante los pocos minutos que participo de la protesta el gobernador bonaerense fue el “objeto de deseo” de la militancia para sacarse fotos.

El desembarco de Cristian Vander en FOEESITRA es, en los hechos, una terminal directa de la Gobernación bonaerense en la estructura de la CGT nacional. Y para que no queden dudas, el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, fue el emisario de Axel Kicillof para acompañar al nuevo jefe del gremio de las telecomunicaciones, que llego a la conducción nacional del gremio con el lema de “Unidad Federal".

Cristian Vander y Walter Correa Cristian Vander, flamante Secretario General de la FOEESITRA, junto al ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa Prensa FOEESITRA

Cristian Vander no es ningún improvisado en el arte de la rosca sindical y política de la provincia de Buenos Aires. Maneja desde hace años la seccional La Plata del gremio de los telefónicos. Además, fue concejal, en tres oportunidades, y llegó a presidir el bloque peronista en el Concejo Deliberante platense; y en las últimas elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires fue el candidato a diputado provincial de la CGT platense de la Octava Sección Electoral, ocupando el quinto lugar en la lista de Unión por la Patria.

Con este ascenso de Vander, el MDF de Kicillof logra meter un cuadro político en el corazón de la central obrera.

El discurso de asunción entre Perón, el Papa y el 2027

En su discurso de asunción Cristian Vander, cito al General Perón, al Papa Francisco y puso la mirada del movimiento obrero en el 2027.

El flamante Secretario General de FOEESITRA mostró su agradecimiento, por ser elegido como sucesor del bahiense Daniel Rodríguez; centrando su discurso en la necesidad de consolidar una organización que respete y potencie la voz de cada provincia, “Agradecerles a todas y todos la participación en esta lista, que no por nada se llama la lista de Unión Federal. Una lista que vamos a trabajar, una gestión que vamos a militar a lo largo y a lo ancho del país, con todas y todos los compañeros”.

“ Gracias por el apoyo, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Nos toca poner nuestro nombre, nuestro corazón, nuestro trabajo en un momento muy difícil, pero no estamos solos. Estamos con 23 organizaciones a lo largo y a lo ancho del país que nos apoyan, que nos acompañan, y que juntas y juntos vamos a tirar para adelante, hoy, más unidos que nunca. Como lo dijo el Papa Francisco, ´no hay sindicato sin trabajadores´, y en eso estamos”, y parafraseando al fundador del justicialismo, Vander manifestó: “ Como dijo Juan Domingo Perón, ´la organización vence al tiempo”.

La transición en el gremio de las telecomunicaciones se dio en un clima de alta tensión política, marcado por las advertencias del Secretario General saliente de FOEESITRA, Daniel Rodríguez, quien fue contundente respecto a la Reforma Laboral, advirtiendo que el Gobierno de Javier Milei "viene por la cabeza" del movimiento obrero.

Del congreso nacional de FOEESITRA participo el Secretario General del triunviro de la CGT, Cristian Jerónimo, quien cargo duramente contra el gobierno nacional “Que ustedes estén hoy reunidos mientras se discute este proyecto de ley regresivo. Un proyecto que quiere realmente romper la matriz del modelo sindical argentino, romper su historia. Porque este Gobierno tiene muy claro una cosa, si debilita a las organizaciones sindicales, pone de rodillas a un proceso político que fue virtuoso en la Argentina”, afirmo el máximo dirigente de la central obrera Argentina.

Es de destacar que para Axel Kicillof tener un aliado como Cristian Vander, controlando las telecomunicaciones y con un pie en la mesa chica de la CGT nacional, es fundamental para su proyecto presidencial.