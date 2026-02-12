Reforma laboral: Bullrich advirtió que el Gobierno no aceptará cambios sustanciales en Diputados

Tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, la senadora Bullrich, adelantó que el Gobierno insistirá con el texto sancionado.

Luego de que el Senado aprobara la reforma laboral, la senadora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dejó en claro que el Gobierno nacional no está dispuesto a aceptar cambios sustanciales cuando el proyecto llegue a la Cámara de Diputados y anticipó que el oficialismo defenderá el texto tal como fue sancionado por la Cámara alta.

“La ley ya está, es esta”, sostuvo Bullrich durante una entrevista radial, al referirse al escenario legislativo que se abrirá en la próxima instancia parlamentaria. En diálogo con Radio Rivadavia, la funcionaria remarcó que, de acuerdo con el trámite legislativo, el Senado conserva la última palabra. “Esto ahora se discute en Diputados y el Senado siempre tiene la última palabra”, afirmó.

Por qué el Gobierno insiste con este texto de la reforma laboral En ese sentido, Bullrich fue tajante frente a la posibilidad de que la Cámara baja introduzca modificaciones. “Si Diputados cambia un montón de cosas, a menos que haya algo que nosotros no nos hayamos dado cuenta y sea mejor, no vamos a cambiar la ley. La ley ya está, es esta”, reiteró.

La jefa del bloque oficialista destacó además el nivel de consenso alcanzado durante el tratamiento en el Senado, al señalar que el proyecto logró 42 votos en la mayoría de los artículos, superando con holgura el número necesario para su aprobación. "Eso significa estar bastante por arriba de lo que uno necesita", explicó.

Según detalló, ese margen permitió administrar disidencias parciales que ya estaban contempladas en la estrategia del oficialismo. “Eso estaba medido y acordado”, dijo, en referencia a los senadores que anticiparon que no acompañarían algunos artículos específicos.