Con críticas a Javier Milei, la CGT recibió a Axel Kicillof y lo mostró como un presidenciable para 2027

La central obrera destacó "la importancia" del gobernador bonaerense "en el escenario federal". Coincidieron en rechazar la reforma laboral que impulsa el Gobierno y apuntaron contra la gestión libertaria.

“En la Confederación General del Trabajo (CGT) recibimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a su gabinete con el objetivo de abordar el ataque que lleva adelante el Gobierno Nacional al trabajo mediante la implementación de un modelo económico que golpea al empleo y genera pérdida del poder adquisitivo de las y los argentinos”, dice el comunicado que envió la central obrera.

“Durante el encuentro también se planteó la preocupación respecto de los alcances de una reforma laboral regresiva, flexibilizadora y precarizadora, como la que impulsa el Poder Ejecutivo, que amenaza derechos históricos de las y los trabajadores, y no ofrece respuestas a la profunda crisis económica que atraviesa el país”, señalaron los sindicalistas, quienes agregaron: “Manifestamos nuestra profunda preocupación por el impacto del ajuste y la caída de la actividad económica sobre la industria nacional, con consecuencias directas en la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro del mercado interno y el debilitamiento del entramado productivo”.

El elogio de la CGT a Kicillof En un gesto de respaldo dentro de la interna peronista y con miras al 2026, la CGT destacó "el trabajo que viene llevando adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales, en un contexto nacional adverso marcado por el ajuste y la recesión".

“Subrayamos la importancia del rol de Axel Kicillof en el escenario federal, en tanto gobernador de la provincia más grande y poblada del país, y remarcamos la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con las y los gobernadores de todo el país”, resaltaron desde el triunvirato.