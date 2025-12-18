Luego de un breve acto, finalizó la marcha de la CGT contra la reforma laboral
La CGT y otros sindicatos encabezan una masiva marcha contra la reforma laboral impulsada por Javier Milei.
La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a sindicatos y organizaciones sociales, protagonizará una marcha contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en una jornada que se perfila como una de las movilizaciones más numerosas del año en la Ciudad de Buenos Aires.
La movilización se da en un contexto de fuerte tensión política y social, mientras el oficialismo acelera el tratamiento legislativo de la reforma laboral. En paralelo a la protesta, el proyecto será debatido en el Senado, donde una comisión encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, buscará emitir dictamen para llevar la iniciativa al recinto el próximo 26 de diciembre.