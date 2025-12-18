El mapa de la marcha de la CGT contra la reforma laboral: qué calles estarán cortadas y en qué horarios

La marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), junto a organizaciones sociales, políticas y gremiales, tendrá este jueves su acto central en Plaza de Mayo a partir de las 15, en una jornada que se perfila como una de las movilizaciones más multitudinarias del año y que se desarrollará bajo un fuerte operativo de seguridad en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Punto por punto: las concentraciones y cortes de tránsito momentáneos La jornada contará con concentraciones escalonadas desde el mediodía en distintos puntos del centro porteño. A partir de las 13 , gremios de la CGT, junto a Sutna y Ademys, concentrarán directamente en Plaza de Mayo.

, gremios de la CGT, junto a Sutna y Ademys, concentrarán directamente en Plaza de Mayo. En tanto, el Movimiento Derecho al Futuro (NDF), encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, se reunirá desde las 14 en Avenida de Mayo y Tacuarí , acompañado por funcionarios provinciales e intendentes.

, acompañado por funcionarios provinciales e intendentes. La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) concentrará desde las 13.30 en Avenida Belgrano y Piedras , mientras que la UOCRA lo hará desde las 10.30 en Avenida Belgrano al 1800 .

, mientras que la UOCRA lo hará . En el cruce de Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio se reunirán varias columnas: la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) desde las 12; el Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepa) desde las 14; el SATSAID desde las 14.30; Libres del Sur desde las 13; la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante (AAEMM) desde las 14; la columna del PJ y la CGT de La Matanza desde las 14; y las columnas de intendencias del conurbano bonaerense desde las 13. Embed El gremio de Obras Sanitarias concentrará desde las 12 en Defensa e Hipólito Yrigoyen .

. En Diagonal Sur y Alsina lo harán UPCN desde las 12 y el gremio de Camioneros desde las 12.30.

lo harán UPCN y el gremio de Camioneros desde las 12.30. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) reunirá a sus columnas desde las 13.30 en Julio A. Roca 738 .

. Por su parte, la Asociación Bancaria concentrará a las 14 en la sede del gremio, ubicada en Sarmiento 341 .

. Las organizaciones de izquierda, entre ellas el Polo Obrero y el Partido Obrero, lo harán desde las 13 en Carlos Pellegrini y Perón. Embed Los trabajadores de peajes nucleados en el SUTPA concentrarán desde las 12 en Chacabuco y Diagonal Sur , mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que además llevará adelante un paro de actividades, y las dos CTA se reunirán desde las 12 en Esmeralda y Diagonal Norte .

, mientras que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que además llevará adelante un paro de actividades, y las dos CTA se reunirán . La UTA concentrará desde las 12.30 en Presidente Luis Sáenz Peña y Avenida de Mayo, y la UOM desde las 12 en Alsina y Bolívar. Embed El mensaje del Gobierno a la CGT La movilización se da en el marco del rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y que actualmente se debate en el Congreso de la Nación. Además, representa el primer gran desafío social para la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a dos semanas de haber asumido al frente de la cartera.

Según aseguraron fuentes oficiales, el Gobierno garantizará la aplicación del protocolo antipiquetes, con el objetivo de ordenar la circulación, evitar cortes de calles y minimizar el impacto en el tránsito. Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que se replicarán los esquemas operativos implementados durante la gestión de Patricia Bullrich, que incluyen encapsulamientos, seguimiento preventivo y una coordinación permanente con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.