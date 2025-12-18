Reforma laboral: Patricia Bullrich encabeza la segunda ronda de expositores en el Senado

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , lidera hoy la segunda jornada de audiencias en comisión por el proyecto de la reforma laboral . El espacio de Javier Milei busca conseguir dictamen esta semana para llevar la iniciativa al recinto el 26 de diciembre, en medio de críticas sindicales y respaldo empresarial.

Las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado, encabezadas por la exministra de Seguridad, darán inicio este jueves a las 9. La jornada se extenderá hasta pasado el mediodía.

La Libertad Avanza tiene como objetivo conseguir el dictamen de comisión entre el jueves y el viernes de esta semana. Si logra reunir las firmas necesarias, la intención es llevar el proyecto al recinto senatorial el 26 de diciembre para obtener la media sanción. Este cronograma ajustado responde a la necesidad del oficialismo de concretar una de sus reformas emblemáticas antes del cierre del año legislativo.

El miércoles 17 de diciembre comenzaron las audiencias con la conformación de las comisiones. La designación de Bullrich al frente del plenario generó una fuerte discusión con el senador José Mayans , titular de la bancada peronista. A las 11, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, inauguró la ronda de expositores defendiendo el proyecto como "equilibrado" y asegurando que conserva los derechos esenciales de los trabajadores mientras devuelve poder al empleador.

Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), expresó que sin resolver la litigiosidad del mercado laboral no habrá empleo formal. El dirigente industrial advirtió sobre pymes que entran en crisis por juicios laborales y empresas que pierden capacidad productiva por bloqueos. Rapallini afirmó que el sistema actual fracasó en generar empleo y planteó como mensaje directo que "si no atacamos la litigiosidad, no vamos a destrabar el empleo formal".

¿Cuál es la posición de la CGT sobre esta reforma?

Las autoridades de la Confederación General del Trabajo manifestaron su rechazo contundente al proyecto. Jorge Sola, integrante del triunvirato y secretario general del Sindicato del Seguro, calificó la iniciativa como inconsulta. Jorge Arguello, de Camioneros, la definió como "regresiva" y sostuvo que no se trata de una reforma sino de una flexibilización laboral, argumentando que "no se genera más trabajo quitando más derechos". El triunviro Cristian Jerónimo, secretario general de SEIVARA, reiteró que la CGT nunca avaló el proyecto y consideró que no aporta nada al mundo del trabajo.

¿Qué modificaciones podría sufrir el texto original?

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el texto original que ingresó a la Cámara alta se encamina a ser modificado a pedido de bloques dialoguistas con el gobierno. Bullrich tuvo que rediseñar la estrategia legislativa tras el retraso en el envío del proyecto por parte del Poder Ejecutivo, lo que se discutió en la reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloque.

¿Qué dice el proyecto sobre los derechos laborales?

Julio Cordero explicó que la iniciativa fue analizada extensamente y elaborada con un pedido de la ministra Sandra Pettovello para conservar los derechos esenciales. El secretario de Trabajo destacó que está pensada de manera moderna para las pymes y los trabajadores que buscan ingresar al mercado laboral. Cordero defendió que el trabajo autónomo debe ser considerado como tal cuando no cumple con características específicas de la legislación, y aseguró que "no hay detrimento al trabajo" ni se puede "borrar al trabajador de un plumazo por la litigiosidad".

¿Qué sectores políticos serán clave para la aprobación?

El éxito de Bullrich en conseguir el dictamen dependerá fundamentalmente del respaldo de la Unión Cívica Radical y el PRO, aunque existían dudas sobre ese apoyo. La ex funcionaria necesita afinar la sintonía con los aliados para reunir las firmas habilitantes del despacho. De lograrlo, se alzaría con una victoria significativa en su primera gestión al frente de comisiones en el Senado.