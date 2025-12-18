Oficialistas y aliados saben los motivos del apuro de Javier Milei para "cerrar el año el 27 de diciembre"

Javier Milei y Karina Milei están armando un nuevo grupo de empresarios del poder. Algunos reciclados del kirchnerismo y del menemismo se suman a otros nuevos, propuestos desde su llegada, como Leonardo Scaturice, quien adquirió Flybondi y Oca, la empresa de correo que condujo Alfredo Yabrán, o los amigos directos como Mara Gorini y Marcelo Dionisio, a punto de quedarse con la concesión de Tecnópolis por veinticinco años.

Mientras se consolidan los nuevos amigos del poder, la inconsistencia del discurso anti casta vuelve a flotar y verse. Patricia Bullrich , la abanderada de todas las luchas del gobierno libertario, que empujó hasta las puertas del abismo a José Luis Espert por su relación con Fred Machado, poco o nada dijo de su renunciante compañera en el Senado, Lorena Villaverde. Menos habló esta semana cuando, luego de denunciar con argumentos los manejos de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviginno en AFA, se quedó callada ante la escandalosa designación en el organismo de fiscalización impositiva ARCA del presunto evasor Andrés Vazquez , a quien se le imputa ser propietario de varios bienes sin declarar en Miami.

“Esto en septiembre se hubiera acumulado con el escándalo generado por ANDIS, Calvete y el 3%. Luego de la victoria, pasa de largo, pero siempre está ahí. Hay momentos donde la gente quiere verlo y otras que no”, inició su análisis el fino conservador, retirado por un tiempo de la discusión política partidaria.

Él coincide con otro agudo consultor que “no son momentos para decir cosas que nadie quiere escuchar”. El sociólogo, convocado por empresarios locales y multinacionales, reconocido expositor del humor social, la actividad industrial y los niveles de consumo, se disculpó con este periodista casi apenas lo identificó. “Perdoname, Cancelare… Sucede que no quiero dar más entrevistas porque lo que puedo decir ahora seguramente nadie lo quiere escuchar”.

“La economía no arranca… Y no sé cuándo sucederá el empalme entre la cordillera y el Atlántico” , reconoció y compartió las dudas de este periodista por cómo hará el conurbano para insertarse al cambio o, directamente, sobrevivir al plan económico diseñado para otras actividades extractivas y con escasa mano de obra dependiendo de ese trabajo.

El humor social frente a una economía que no termina de arrancar

El analista y sociólogo Jorge Giacobbe, por su parte, observa que esa retracción a opinar públicamente se dio entre la gente que rechaza al kirchnerismo pero mantiene un apoyo crítico al gobierno. “Ese público, que es un tercio del que termina apoyando al gobierno en octubre pasado, en septiembre y meses anteriores se retrajo, se quedó en su casa, no salió a discutir con nadie porque le pegó fuerte el tema de Spagnuolo y de ANDIS”.

Los Milei con Santiago Caputo, Pilar Ramírez y "Lule" Menem Los Milei con Santiago Caputo, Pilar Ramírez y "Lule" Menem. El poder se volvió a repartir, pero nada cambió.

La población que bancó a Milei es similar al que había acompañado a Mauricio Macri y “un día se cansó y lo soltó. Esto está latente. Nadie sabe cuánto puede soportar el votante si los resultados no aparecen”, se sinceró.

“A Milei se le tiene esperanza. Y si hay esperanza es porque estás esperando algo que no tenés. El secreto del presidente no es cuántos diputados o senadores tiene sino cuánta es la paciencia de la gente y cuánto tarda en hincharse las bolas o no”, contó Giacobbe.

Reforma laboral: el dilema entre la esperanza y la efectividad real

En números, el encuestador sostiene que un 37% de la población cree que la reforma laboral servirá para generar más puestos de trabajo mientras que un 11%, que también apoya las reformas, tiene dudas de que eso se produzca linealmente. Los problemas, entonces, empezarán a generarse inmediatamente después de la aprobación de la ley. ¿Qué pasa si no se crean empleos y empresas con la rapidez y la cantidad necesaria? Y si esto se pone largo, y nos damos cuenta que tenemos que formar laboral y educativamente a la gente para incluirla en este nuevo proceso, no sé qué va a pasar con la esperanza en relación con la ansiedad”, sentenció.

En este marco es que La Libertad Avanza marcha a todo galope para aprobar las leyes que considera “imprescindible”, aunque la mayoría de los que discutirán no entiendan de qué se trata, no comprendan si lo que tendrán para estudio resuelve o no los problemas preexistentes del empleo o, tal cual hizo el diputado nacional libertario Lisandro Almirón, quien al defender el proyecto oficialista leyó, textual, el texto presentado por la oposición kirchnerista.

La crisis de gestión y el reparto de poder entre Caputo y Karina

Un importante dirigente no bonaerense, con buen diálogo con el presidente Javier Milei, empieza a coincidir con Mauricio Macri. “No hay cuadros ni gente en condiciones de ejecutar los cambios”. Si bien no habló con él, es lo piensa uno de los renunciados en los últimos meses. Invitado a reuniones y brindis de fin de año por sus conocidos de siempre, “parece que tiene miedo de hablar”. Quizás el mismo temor que continúa en la mayoría de los secretarios y directores a la hora de firmar.

Mientras tanto, Santiago Caputo y Karina Milei se dividen nuevamente los ministerios, agencias y secretarías. Demoran innecesariamente el ingreso de Diego Valenzuela a Seguridad, por ejemplo, y cada funcionario que relata la interna confirma que está “aplazada hasta marzo”, fecha en la que Milei cree terminarán de tratarse todos los proyectos que él cree indispensable. Lo que queda claro que lo que se ve desde el primer día de gobierno, con responsables bien claros para definir precios y procesos, tampoco cambió.