Con una polémica de último momento, Diputados aprobó el Presupuesto 2026.

El miembro informante, Bertie Bengas Lynch, mencionó dos incorporaciones en el proyecto del Presupuesto. La primera consiste en la inclusión de un artículo en el capítulo 11 del proyecto vinculado a la adecuación del régimen de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. La segunda, introducir cambios en las planillas correspondientes a la Jurisdicción V del Poder Judicial, dentro del mismo apartado.

La decisión generó una reacción inmediata de los distintos bloques. En primera instancia, el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, reclamó mayor claridad respecto del alcance de esas incorporaciones. Según advirtió, el capítulo 11 del Presupuesto no debería abarcar ese tipo de modificaciones, las que corresponderían al capítulo 2 del proyecto.

“Tenemos que ser más leales y decir ‘esto va acá y esto va allá’, manifestó, y aseguró, no obstante, que "desde el PRO vamos a votar en particular y en general, pero no queremos tratar ciertos temas que no sean mandados por el Ejecutivo”.

La decisión también le valió las críticas de Unión por la Patria. El presidente del bloque, Germán Martínez, tildó de "chantas" a los legisladores del oficialismo y aseguró que la maniobra impactará en el resto de la votación a lo largo de la madrugada.