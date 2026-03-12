El bloque de la UCR rechazó el millonario aumento en la dieta de los senadores

Desde la bancada radical cuestionaron que el aumento acordada en la paritaria de empleados legislativos impacte en el sueldo de los legisladores de la Cámara Alta

Los senadores nacionales tendrá un incremento de más de un millones de pesos en sus sueldos.

El bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) rechazó el aumento del 10% en las dietas de los legisladores de la Cámara Alta que pasarían a cobrar más de $11 millones brutos.

El incremento en los sueldos de los senadores volvió a generar controversia, luego de que trascendiera el aumento del 9,4% escalonado entre diciembre de 2025 y abril de 2026 para los trabajadores del Congreso. La suba en los módulos que conforman el salario de los empleados legislativos tiene un impacto directo en las dietas de los senadores que actualmente cobran $10,2 millones.

A partir de este nuevo acuerdo, los legisladores de la Cámara Alta tendrían un incremento de más de un millón de pesos en sus haberes, llevando el sueldo bruto a $11,6 millones.

Rechazo radical Desde el Bloque de Senadores Nacionales de la UCR difundieron un comunicado rechazando esta suba en las dietas. En ese mensaje expresaron su negativa “a percibir los aumentos resultado de las paritarias de los empleados legislativos”.

Asuncion de javir milei rodolfo suarez mariana juri.jpg Los mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri integran la bancada de la UCR en el Senado. Prensa Senado “Esos incrementos acordados, toda vez necesarios para acompañar el esfuerzo de los trabajadores que permiten desarrollar nuestras tareas en el Congreso, entendemos que no deberían implicar mejoras para los legisladores, en sintonía con el marco de razonabilidad y moderación que vivimos como sociedad y que compartimos”, indicaron desde la bancada radical.