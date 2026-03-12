El bloque de la UCR rechazó el millonario aumento en la dieta de los senadores
Desde la bancada radical cuestionaron que el aumento acordada en la paritaria de empleados legislativos impacte en el sueldo de los legisladores de la Cámara Alta
El bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) rechazó el aumento del 10% en las dietas de los legisladores de la Cámara Alta que pasarían a cobrar más de $11 millones brutos.
El incremento en los sueldos de los senadores volvió a generar controversia, luego de que trascendiera el aumento del 9,4% escalonado entre diciembre de 2025 y abril de 2026 para los trabajadores del Congreso. La suba en los módulos que conforman el salario de los empleados legislativos tiene un impacto directo en las dietas de los senadores que actualmente cobran $10,2 millones.
A partir de este nuevo acuerdo, los legisladores de la Cámara Alta tendrían un incremento de más de un millón de pesos en sus haberes, llevando el sueldo bruto a $11,6 millones.
Rechazo radical
Desde el Bloque de Senadores Nacionales de la UCR difundieron un comunicado rechazando esta suba en las dietas. En ese mensaje expresaron su negativa “a percibir los aumentos resultado de las paritarias de los empleados legislativos”.
“Esos incrementos acordados, toda vez necesarios para acompañar el esfuerzo de los trabajadores que permiten desarrollar nuestras tareas en el Congreso, entendemos que no deberían implicar mejoras para los legisladores, en sintonía con el marco de razonabilidad y moderación que vivimos como sociedad y que compartimos”, indicaron desde la bancada radical.
En este sentido, el comunicado resalta que “estamos atravesando profundos cambios como país y los argentinos contribuyen con gran esfuerzo y sacrificio en estos momentos de transición”
“En tanto representantes de los ciudadanos, no podemos estar ajenos al contexto, ni permitirnos gestos que contradigan el principio de austeridad que pregonamos”, expresaron.