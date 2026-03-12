Ampros pidió reapertura de paritarias al Gobierno y acusan "discriminación"

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) solicitó este jueves al ministro de Gobierno, Natalio Mema, que disponga la "inmediata" convocatoria y funcionamiento de la Comisión Negociadora en los términos de la Ley 7759, para reanudar paritarias salariales y que se "asegure el respeto de las garantías que rigen en materia de negociación colectiva y libertad sindical".

El pedido surgió luego de conocerse que el Poder Ejecutivo reanudó las paritarias con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), organismo con el cual habían "fracasado" -según el Gobierno- las negociaciones y en donde habían adelantado aumentos por decreto.

Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros, indicó que luego de tomar conocimiento de que el Poder Ejecutivo Provincial reanudó las instancias de negociación con representantes gremiales, "entendemos imprescindible que se reanude el diálogo con esta entidad gremial y que dicho proceso se encuadre plenamente dentro de los procedimientos establecidos por la Ley 7759, garantizando la participación institucional en el ámbito formal de la Comisión Negociadora".

“Asimismo, solicitamos que lleven adelante el desarrollo de dichas instancias respetando estrictamente los principios de igualdad, transparencia y libertad sindical, evitando cualquier práctica o acto que pudiera resultar discriminatorio o restrictivo del pleno ejercicio de los derechos sindicales, conforme lo establecen la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y la legislación vigente en la materia”.

En esa línea, la secretaria gremial de Ampros, Marcela Mora, añadió que "la apertura formal de la Comisión Negociadora constituye el ámbito legalmente previsto para el tratamiento de las cuestiones laborales y salariales del sector, permitiendo canalizar los planteos y propuestas de manera institucional y garantizando la participación de los actores legitimados para ello. Por tal motivo, exigimos una respuesta contundente para los profesionales de la salud”.

La última propuesta salarial que rechazó Ampros

La última oferta que presentó el Gobierno a Ampros fue el 3 de marzo, y consistió en un incremento de la asignación de clase en marzo del 7% y en mayo, del 3%; no acumulativos y sobre la base fija de diciembre de 2025.

Desde el sindicato calificaron la propuesta como "indigna" y fundamentaron que iban a rechazar "debido a que el aumento sería de apenas $17.000, cifra que no alcanza para comprar un kilo de carne para los profesionales que estudiaron y se capacitaron durante 15 años y hoy cuidan nada más y nada menos que la vida de los mendocinos.

Aquel día, Iturbe agregó que tampoco habían obtenido respuestas "con el pase a planta de los más de 2.000 profesionales que continúan en negro desde 2020".

"La realidad es que el 7% ofrecido para el primer semestre es un llanto, ya que se trata de un porcentaje muy magro. Ello significa en un profesional de la salud que recién inicia,12.000 pesos por mes. No alcanzamos a comprar ni un kilo de carne económica", puntualizó.