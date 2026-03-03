Ampros rechazó la oferta salarial del Gobierno y asoma un aumento por decreto

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud ( Ampros ) rechazó de plano este martes el ofrecimiento salarial que realizó el Gobierno Provincial en la paritaria para el semestre del 2026, lo calificó de "indigno" y asoma la posibilidad de que el Poder Ejecutivo establezca un aumento por Decreto .

El mismo consistió en un incremento de la asignación de clase en marzo del 7% y en mayo, del 3%; no acumulativos y sobre la base fija de diciembre de 2025.

En Asamblea realizada en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo, los delegados de toda la provincia decidieron por unanimidad rechazar la propuesta "debido a que el aumento sería de apenas $17.000, cifra que no alcanza para comprar un kilo de carne para los profesionales que estudiaron y se capacitaron durante 15 años y hoy cuidan nada más y nada menos que la vida de los mendocinos", expresaron en un comunicado.

Claudia Iturbe, titular del gremio, sostuvo que no han obtenido respuestas "con el pase a planta de los más de 2.000 profesionales que continúan en negro desde 2020".

"La realidad es que el 7% ofrecido para el primer semestre es un llanto, ya que se trata de un porcentaje muy magro. Ello significa en un profesional de la salud que recién inicia,12.000 pesos por mes. No alcanzamos a comprar ni un kilo de carne económica", puntualizó.

“Con salarios bajos pretenden que aceptemos, nos resulta muy indigna y obviamente la propuesta queda rechazada de plano”, concluyó la doctora Marcela Mora, secretaria gremial de Ampros.

Iturbe destacó que “debido a los bajos sueldos que la Provincia paga a los profesionales, la más afectada es la comunidad, ya que esto dificulta enormemente el acceso a la salud de la población”.

¿Aumento por decreto?

Desde el Gobierno se estudia la posibilidad que pueda darse un aumento por decreto a Ampros, sobre todo porque no se dictaminó una nueva reunión salarial en la Subsecretaría de Trabajo; y porque está también el antecedente con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), donde el Poder Ejecutivo dio por fracasada la negociación y firmarán un decreto con un incremento incluso mejor que el ofrecido a Ampros.

En este caso, se cerró un aumento del 7% por decreto para todas las reparticiones que representa ATE, que son, entre otras, la Administración Central y el Régimen 05 de los no profesionales de la Salud.

Desde el Gobierno sostuvieron que el punto de quiebre fue el "endurecimiento de las medidas de fuerza anunciadas por la ATE" (por la Reforma Laboral), y sostuvieron que a pesar que se había resuelto un cuarto intermedio, argumentaron que el conflicto "se llevó al terreno político".

Por último, plantearon desde Casa de Gobierno que la decisión de avanzar por decreto "busca garantizar la liquidación de haberes y evitar que el rechazo sindical impacte en el bolsillo de los trabajadores".