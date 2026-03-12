Diego Santilli confirmó cuáles serán los dos próximos desafíos del Gobierno en el Congreso

Diego Santilli habló desde Expoagro y confirmó que buscarán aprobar la nueva Ley de Glaciares en abril y que luego avanzarán con la reforma electoral.

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli seguirán de cerca la sesión por la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

El ministro del Interior, Diego Santilli, confirmó que el Gobierno nacional insistirá en el Congreso de la Nación con la reforma electoral, que implica la eliminación de las elecciones primarias y el sistema de financiamiento de los partidos políticos.

“Tengo una instrucción del Presidente, que es seguir con las reformas. Encaramos un verano histórico, con la modernización laboral, tenemos ahora despegando 11 de los 15 sectores”, subrayó Santilli en su presentación en Expoagro en San Nicolás.

Así, confirmó: “Vamos a seguir avanzando en las reformas. Nos queda lo de los periglaciares en abril y las reformas electorales”. Además, confirmó que la semana que viene volverá a reunirse la mesa política en la Casa Rosada, que por lo general se reúne los martes en el despacho de Manuel Adorni.

El funcionario de la administración de Javier Milei visitó Expoagro 2026 y brindó una charla junto al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, llamada “Reformas para liberar el potencial productivo de la Argentina”. “El campo está viviendo un buen momento”, sostuvo Santilli ante la prensa.

Santilli salió a respaldar a Manuel Adorni Por redes sociales, el ministro del Interior sumó su apoyo al jefe de Gabiente, Manuel Adorni, en medio de la polémica por los viajes que realizó a Nueva York y a Punta del Este.