Tras 48 horas de silencio, el Gobierno cambió el discurso, apoyó a Manuel Adorni y comenzó "la caza de brujas" por el video viral

Hasta el miércoles por la noche, los funcionarios de confianza de Manuel Adorni aseguraban que "no habrá ninguna defensa en redes porque es un no tema" y "no hay que darle entidad". Con esa interpretación, pasaron 48 horas de miles de cuestionamientos al jefe de gabinete en redes sociales y medios de comunicación a partir de la polémica por la inclusión de su esposa en la comitiva oficial a Estados Unidos y por el uso de un avión privado a Punta del Este.

Esas fuentes que consultó MDZ afirmaban que "había que dejar pasar las horas fingiendo demencia". La estrategia oficial era no dar lugar a la discusión en redes sociales para "evitar que escale". "Si le das entidad, todo se agiganta, y en este caso no es relevante y sería contraproducente", manifestó uno de los libertarios consultados.

Esa línea fue cumplida a rajatabla. Desde el presidente y su hermana hasta todos los miembros del Gabinete. En contrapartida, el ministro coordinador fue asediado en todos los frentes que habitualmente La Libertad Avanza se muestra con confianza para dar "la batalla cultural". Fue tal el pedido de la cúpula violeta que hubo críticas internas a que Adorni haya salido a hablar en televisión para intentar explicar ambos viajes. Algunos alfiles del presidente consideraban que "tenía más para perder que para ganar para un tema irrelevante".

“Decir que te deslomas en Nueva York, cuando la gente se levanta a las 5 de la mañana para cargar bolsas en el puerto, muestra desconexión , que estás en Narnia . Tampoco dijo mucho de su viaje a Punta del Este, ¿no?”, arremetió un miembro de la mesa chica que responde a la terminal del asesor Santiago Caputo , en una señal de que la vehemencia en la respuesta del exvocero no ayudó para eludirse de la controversia. También molestó puertas adentro que afirmara que las esposas de otros funcionarios también viajaban en los aviones presidenciales, cuando en la práctica no es así. De hecho, la mujer del canciller Pablo Quirno viajó por un vuelo comercial a Nueva York una semana antes.

En el círculo íntimo de los Milei afirmaban que "es una idiotez" pedirle la renuncia a Adorni y circunscribían las críticas a "un grupo de personas muy politizadas en X (ex Twitter)". Luego, llegaron los pedidos de interpelación en el Congreso y las denuncias penales.

Ante ese contexto de hostilidad que lo ponía a Adorni contra las cuerdas y visiblemente solo, hubo un giro discursivo. Javier y Karina dieron la orden a todo el Gabinete y a los principales referentes que "salgan a apoyar a Manuel" y por ese motivo hubo múltiples y simultáneos posteos en defensa del ganador de las últimas elecciones legislativas en la Capital Federal y uno de los candidatos más firmes que tienen los libertarios para confrontar con el macrismo en su principal bastión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2032162606283440438&partner=&hide_thread=false Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian...

ÁNIMO @madorni ...!!!

LLA!

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) March 12, 2026

“Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, escribió Karina Milei, quien infrecuentemente postea algo. Acto seguido, el jefe de Estado publicó: "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni ...!!! LLA! VLLC!".

A pesar de las recientes declaraciones del periodista libertario Marcelo Grandío, quien viajó junto a Adorni y su familia en el avión privado a Punta del Este, el jefe de gabinete no volvió a hablar del tema y enfatiza que "es un tema cerrado".

Comienza otra vez la "caza de brujas"

La mesa política con Manuel Adorni, Karina Milei, Patricia Bullrich, Luis Caputo, Santiago Caputo, Diego Santilli y Martín Menem Presidencia

Al igual que los audios de Diego Spagnuolo en el caso por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, volvieron los recelos y las miradas de reojo dentro del Gobierno ante una eventual intencionalidad de alguna de las facciones libertarias para dar a conocer la foto, los documentos y los videos de los viajes de Milei y su esposa.

Todo ese material no fue difundido formalmente por alguna persona y fueron publicaciones periodísticas las que difundieron el momento de que Adorni aparecía con su mujer en Estados Unidos, como así también los registros del vuelo y el instante que se suben al jet privado rumbo a la ciudad costera uruguaya. Nadie se adjudica su autoría y todo se enmarca en las fuentes que obtuvieron algunos periodistas para certificar esta polémica.

Por ahora, la única hipótesis pública la hizo Javier Milei quien apuntó a "los empresarios" que viene criticando como los autores de las difusiones de esas imágenes y el registros de la aeronave. Sin embargo, no hizo la denuncia ni mostró alguna prueba.

Pese a esa acusación en redes, fuentes cercanas al karinismo miran hacia el Salón Martín Fierro y se preguntan realmente si la filtración pudo haber llegado por intermedio del consultor Santiago Caputo, quien mantiene una fuerte interna con la hermana del presidente, los Menem y por decantación con Adorni, quien es un funcionario de la extrema confianza de "El Jefe".

Es hasta el día de hoy que los dirigentes más cercanos a Karina le atribuyen la autoría de los audios que se conocieron en la causa Andis y apuntan a su influencia con la SIDE. En el documento que certifica el vuelo de Adorni y su familia a Uruguay está los sellos del Ministerio de Salud y ARCA, dos áreas que comanda el monotributista, resultando un aspecto imposible de "ignorar" para los karinistas más duros. De igual modo, siguen de cerca otras especulaciones por presuntas "células kirchneristas" en la Policía de Seguridad Aeroportuaria.