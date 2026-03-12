Después de más de dos décadas, Roberto Baradel se baja de la conducción de Suteba

El secretario general del sindicato docente Suteba , Roberto Baradel , dejará la conducción del gremio luego de casi 22 años en el cargo, ya que no se presentará a las elecciones internas del próximo 13 de mayo, en las que estarán habilitados para votar unos 100.000 educadores de la provincia de Buenos Aires .

Roberto Baradel , de 58 años dejará la lista oficialista en manos de su actual secretaria adjunta, María Laura Torre, pero continuará como secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y como secretario de Relaciones Internacionales de la CTA.

El dirigente, que permaneció al frente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación ( Suteba ) desde mayo de 2004, cobró especial protagonismo en los paros docentes durante las gobernaciones bonaerenses de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal.

Desde 2019 su gestión estuvo en buena sintonía con el gobernador Axel Kicillof , aunque recientemente el Suteba viene de realizarle un paro en el marco de negociaciones paritarias en las que el sector decente considero insuficientes las propuestas salariales.

La conducción del Suteba apuesta por lograr ampliar su hegemonía en el territorio bonaerense, donde compite con la lista Multicolor que se referencia en la diputada del FIT Romina del Pla y controla los distritos de Bahía Blanca, Tigre, Berazategui y Marcos Paz.

En la última elección de autoridades, en 2022, la lista Celeste-Violeta que encabezaba Roberto Baradel logró un contundente 81,3% de los votos, imponiéndose a la Multicolor de Del Pla.

La trayectoria militante de Roberto Baradel comenzó en el distrito de Lanús, de donde es oriundo, en el centro de estudiantes del Colegio Nacional “Luis Piedrabuena”, donde estudió entre 1980 y 1984.

A principios de la década del '90 participó de la Carpa Blanca frente al Congreso, una de las protestas más emblemáticas del sector educativo que se extendió entre 1997 y 1999, en reclamo por mayor financiamiento para la educación pública.

Roberto Baradel cursó parte de la carrera de Biología en la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero luego se inclinó por el Derecho y se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLA) en 1995.