El duro ultimátum de Baby Etchecopar para Javier Milei: "Que no se atrevan a tocarle la plata a..."

El conductor hizo un análisis retrospectivo del devenir del país, y al focalizar en el presente, no dudó en arremeter con una categórica advertencia para el Gobierno.

Este miércoles, Baby Etchecopar dedicó gran parte del editorial de su programa televisivo a remarcar la importancia de la libertad de expresión, y de ilustrar cómo en distintas etapas de la historia reciente de nuestro país, esa garantía ha sido cercenada. Además, el conductor no dudó en sentar posición sobre el avance del gobierno de Javier Milei en la derogación de la Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Educativo.

"Yo me crié en otra Argentina y la conocí, donde el pobre, el clase media y el rico iban al mismo colegio; y éramos todos amigos... Me crié en otra Argentina que a la mañana cantábamos Aurora, y no teníamos la bandera de Irán. Me crié en otra Argentina, donde el Che Guevara era un chiflado que estaba allá lejos matando gente, y no un héroe nacional que nunca disparó un tiro por la Argentina, ni le importaba un carajo la Argentina. Me crié en una Argentina donde había 30.000 personas más, y donde los pibes por ser de izquierda no morían, y donde la gente por ser de derecha no era facha", deslizó Etchecopar desde Basta Baby (A24), ejercitando una mirada retrospectiva a los cambios que viene transitando el país desde hace décadas.

Luego, siguiendo con ese contraste entre el pasado y el presente, el conductor sumó: "Y cuando había desfile, emocionadamente y en los hombros de mi viejo, saludábamos a los granaderos, emocionados porque representaban al pueblo y no éramos fachos. Era otra Argentina diferente, donde los immigrantes que no venían a robar, venían a trabajar. De la nada, ponían una pyme, y daban trabajo a gente hasta crecer y ser una empresa, pagando sus impuestos y pariendo hijos, y enseñándoles que esta tierra bendita fue la tierra de las posibilidades, el granero del mundo; el mejor lugar del mundo".

Baby Etchecopar le marcó los puntos a Javier Milei en un sensible tema El ultimátum de Baby Etchecopar para el gobierno de Javier Milei Remarcando su enojo con el devenir del país, Baby Etchecopar protestó: "Desde el '45 en adelante, la sucesión de sinvergüenzas nos llevó a ser los deudores del mundo, los pobres del mundo, los garcas del mundo, los miserables del mundo, los mentirosos del mundo, preguntémosnos cuando vemos las caras de estos payasos que nos gobiernan qué nos pasó; la degradación genética es terrible".

Avanzando con su discurso al presente, y como antesala de a su últimátum a Milei, Etchecopar postuló: "Y antes que pagar las deudas, tenemos que arrancar por mejorar la cultura, por tener ese país donde vos terminabas sexto grado conociendo la historia argentina, y terminabas quinto año conociendo educación cívica, matemática, física, química; y no como ahora que cuando le preguntás a un guacho quién fue Sarmiento, te dice 'yo no había nacido'. No fuimos una generación de cristal, fuimos una generación de acero, que soportamos la guerra de Malvinas, los montoneros, soportamos los milicos, los presidentes corruptos. Pero también los honestos como Ilia, que lo sacaron de una oreja, o Frondizi. Y en esa misma banca donde hoy un gordo habla bolude... (por José Mayans), habían Lisandro de la Torre, Alfredo Palacios, Alicia Moreau de Justo; que daban clase de libertad y democracia".