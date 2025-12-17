Javier Milei aseguró que en agosto la inflación "va a empezar con cero" y volvió a alertar por el "riesgo kuka"

En la antesala al tratamiento de sus proyectos clave, el presidente Javier Milei pronosticó este miércoles que para agosto de 2026 “la inflación va a ir a cero”, tras destacar que corría a “17.000% y ahora está en 24%” anual, y volvió a hablar del “riesgo kuka”.

En una nueva entrevista por el canal de streaming libertario Carajo , aseguró: “Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero”, expresó Milei

En la mesa comandada por Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”, insistió: “Lo que verdaderamente está pasando con la inflación en Argentina está en el Indice de Precios Mayorista. El programa está funcionando muy bien. Y después se va a reflejar en el IPC, tarda un poco más”.

"El programa está funcionando muy bien, la inflación va a reflejar los números del índice mayorista", destacó luego de que el INDEC anunciara este miércoles que el Índice de Precios Mayoristas fue de 1,6%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor alcanzó en noviembre el 2,5%.

Javier Milei volvió a alertar sobre el “riesgo kuka”

Con un Congreso copado por La Libertad Avanza (LLA), Milei volvió a celebrar la victoria en las elecciones de octubre y apuntó contra el kirchnerismo por alentar “el riesgo kuka” en la previa electoral. Eufórico, afirmó: “Sacamos 41% contra 24%, es como ganar en primera vuelta”, y consideró que hubieran llegado al 50% si su cara estaba en la boleta libertaria.

“Nosotros llamamos riesgo kuka porque no solamente le pones una prima a la tasa de interés de EEUU. El ahorro sube cuando sube la tasa de interés porque sabes que el consumo futuro va a ser mayor. Por eso el ahorro es creciente con la tasa de interés. El dinero no tiene nada que ver acá, tiene que ver con como se van asignando los recursos”, explicó Milei.

Y agregó: “Era un escenario del fin del mundo, de no hay mañana, si no hay mañana no tiene sentido invertir en mañana porque no existe, lo que ocurre es que la demanda de esos bienes es de cero. Si ese mundo no existe, el precio tiende a cero y la tasa de interés de eso da el riesgo país. Eso es el riesgo kuka, mientras más incertidumbre metían, más subía el riesgo país”, sentenció el presidente.