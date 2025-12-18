Baby Etchecopar reveló si continúa en A24 y redobló una tajante advertencia para Javier Milei

El conductor dedicó unas palabras para las autoridades del canal de noticias en el que ha trabajado durante más de tres décadas, y al contar si seguirá el año próximo en la misma pantalla, le marcó los puntos al presidente argentino.

Este miércoles, Baby Etchecopar le dedicó en el editorial de su programa televisivo un sentido agradecimiento a las autoridades de A24, por la libertad de expresión que le han brindado durante más de 30 años al aire en el canal de noticias, y aprovechó el momento para redoblar una advertencia para el presidente Javier Milei. Además, el conductor reveló si el año próximo continuará en la misma pantalla, o si migrará a otra señal.

"Siempre nos hicieron sufrir a los argentinos, manga de cornudos, hijos de pu... Siempre con alguna ley, cuando no era la censura de los '70, con el mismo INCAA cuando se encargaba de censurar libros cinematográficos, con el mismo COMFER que nos tenía cagando a multas cada cosa que decíamos... Después vino el INADI, después vino el Observatorio de Miriam Lewin, después vino toda la SS de Cristina Kirchner; y después vino Javier Milei con los primeros atisbos de censura, diciendo que iban a meter preso a Luis Novaresio, Gabriel Levinas, a mí y a otros periodistas", enumeró de manera lapidaria el conductor desde su ciclo Basta Babey (A24).

Luego, Etchecopar remarcó: "Entonces cuando salté yo, que fui el primero que saltó a put... al presidente y le dije 'conmigo no', sus acónitos me vinieron a decir 'mirá que es una broma'. Escuchame mocoso de mie... no se jode con la libertad de expresión, no es un chiste joder con la libertad de expresión, como no es un chiste lo que hace la oposicón berreta de decir que a Milei hay que voltearlo".

Tras insistir en su advertencia al Gobierno sobre la importancia de que los comunicadores puedan expresarse sin condicionamientos, Baby Etchecopar reanudó su agradecimiento para A24 por dejarle decir lo que piensa con su estilo frontal y sin filtro. En ese momento, el periodista aprovechó para revelar: "Estoy muy emocionado, porque renovamos para el año que viene con todo el elenco, y cada renovación es una elección donde usted vota con el rating que quiere seguir escuchando, no sé si la verdad, pero una campana diferente a la de los obsecuentes y alcahuetes que reciben pautas del gobierno de turno".