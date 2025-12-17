Ocurrió durante la gala de última chance de MasterChef Celebrity. Allí, los famosos desplegaron sus destrezas artísticas y la conductora no se quedó atrás.

MasterChef Celebrity guarda "perlitas" televisivas que son imposibles de dejar pasar. Además de que, esta temporada cuenta con la particular participación de la expareja mediática Wanda Nara y Maxi López. El público siempre queda expectante de lo que pueda llegar a pasar y esta vez, no hubo excepciones.

Durante la gala de última chance, los participantes con delantal gris debieron demostrarle al jurado sus habilidades finas y artísticas. Con los Juegos Olímpicos como temática central, los famosos intentaron recrear poses y bailes con el fin de obtener un beneficio para el desafío que se avecinaba. Las duplas de la noche hicieron lo mejor que pudieron, pero Marixa Balli y el Chino Leunis se llevaron el premio.

El accionar de Wanda Nara que dejó sorpresa Embed - Wanda Nara descolocó a todos con un talento oculto y Maxi López no dudó en reaccionar: "Buenos recuerdos" Tras realizar un número con aros de hule, los personajes obtuvieron el puntaje mayor de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. Con la gran ventaja del basado artístico de Balli, los participantes obtuvieron mayor tiempo en la preparación de una Pavlova. Sin embargo, fue la pirueta final la que los corono de gloria.

Con un simple gesto y sorpresivos 54 años, Marixa logró abrirse de piernas, lo que sorprendió al jurado. Por supuesto, quien no pudo evitar acoplarse a la acción fue Wanda Nara, quien intentó lo mismo y curiosamente, lo logró.