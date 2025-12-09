Baby Etchecopar tildó de "miserable" a una frase recurrente de Javier Milei y disparó el peor pronóstico para los próximos dos años

El conductor cuestionó la desconexión entre el Gobierno y la realidad de buena parte de los argentinos, y calificó de "carente de sentimiento" a una de las muletillas predilectas del presidente.

Este lunes, Baby Etchecopar cuestionó de manera contundente al gobierno de Javier Milei por el difícil presente que atraviesa el país, y calificó de "miserable" e "hipócrita" a una de las frases más reiteradas en el discurso del presidente.

"¿No sería conveniente explicarle a este Gobierno que no están gobernando bien? Que están haciendo las cosas mal, que ellos juegan al gobierno, pero en realidad las mentiras de ellos se empiezan a descubrir y nos estamos dando cuenta con el bolsillo que nos están engañando, y que no sé cuánto tiempo más vamos a vivir engañados... El país está mal, y es un país tendría que estar bien", comenzó categórico Etchecopar.

Luego, el conductor arremetió de lleno contra Javier Milei al tildar de "miserable, hipócrita y carente de sentimiento" el recurso del presidente de instalar la muletilla "no hay plata". "La simplicidad de una frase para decir 'me cago en todos ustedes, no van a morfar, no van a vivir, no hay plata'. Esto me hace a acordar mucho a Patrón Costas, familiar de los Benegas Lynch, y me hace acordar a las historias esas de esclavos, cuando les decían 'no hay comida'".

Profundizando en la disociación entre la cúpula del Gobierno y la realidad de una gran parte de los argentinos, Baby Etchecopar enfatizó: "¿Cómo no lo ven? Es como el padre que tiene un hijo adicto, ¿no lo ves que es adicto? ¿No ves un pueblo hambreado, no lo ves? El presidente es como el padre del pueblo, ¿no ves que la gente se está cagando de hambre y no es feliz?".

En tanto que tras cuestionar el eslogan de "no hay plata" que impuso Javier Milei, el periodista repasó el historial de la obscena acumulación de riqueza de gobernantes, desde Juan Domingo Perón a Cristina Fernández de Kirchner. "Siempre vivimos de espaldas, nos engañan como pelot* porque hablan del pueblo, pero la señora Fernández coleccionaba carteras que compraba de a dos con la hija, iguales, idénticas. Les cerraban Louis Vuitton para que ellas entren a comprar", recordó Etchecopar.