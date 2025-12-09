Baby Etchecopar tildó de "miserable" a una frase recurrente de Javier Milei y disparó el peor pronóstico para los próximos dos años
El conductor cuestionó la desconexión entre el Gobierno y la realidad de buena parte de los argentinos, y calificó de "carente de sentimiento" a una de las muletillas predilectas del presidente.
Este lunes, Baby Etchecopar cuestionó de manera contundente al gobierno de Javier Milei por el difícil presente que atraviesa el país, y calificó de "miserable" e "hipócrita" a una de las frases más reiteradas en el discurso del presidente.
"¿No sería conveniente explicarle a este Gobierno que no están gobernando bien? Que están haciendo las cosas mal, que ellos juegan al gobierno, pero en realidad las mentiras de ellos se empiezan a descubrir y nos estamos dando cuenta con el bolsillo que nos están engañando, y que no sé cuánto tiempo más vamos a vivir engañados... El país está mal, y es un país tendría que estar bien", comenzó categórico Etchecopar.
Luego, el conductor arremetió de lleno contra Javier Milei al tildar de "miserable, hipócrita y carente de sentimiento" el recurso del presidente de instalar la muletilla "no hay plata". "La simplicidad de una frase para decir 'me cago en todos ustedes, no van a morfar, no van a vivir, no hay plata'. Esto me hace a acordar mucho a Patrón Costas, familiar de los Benegas Lynch, y me hace acordar a las historias esas de esclavos, cuando les decían 'no hay comida'".
Baby Etchecopar interpeló al gobierno de Javier Milei
Profundizando en la disociación entre la cúpula del Gobierno y la realidad de una gran parte de los argentinos, Baby Etchecopar enfatizó: "¿Cómo no lo ven? Es como el padre que tiene un hijo adicto, ¿no lo ves que es adicto? ¿No ves un pueblo hambreado, no lo ves? El presidente es como el padre del pueblo, ¿no ves que la gente se está cagando de hambre y no es feliz?".
En tanto que tras cuestionar el eslogan de "no hay plata" que impuso Javier Milei, el periodista repasó el historial de la obscena acumulación de riqueza de gobernantes, desde Juan Domingo Perón a Cristina Fernández de Kirchner. "Siempre vivimos de espaldas, nos engañan como pelot* porque hablan del pueblo, pero la señora Fernández coleccionaba carteras que compraba de a dos con la hija, iguales, idénticas. Les cerraban Louis Vuitton para que ellas entren a comprar", recordó Etchecopar.
Finalmente, el conductor advirtió: "Seguimos pasando una Navidad más pobres que Melchor, por eso hay cosas que hay que decir cuando van llegando las Fiestas... No nos tomen más de idiotas. Los próximos dos años van a ser terribles, así que terminenla con la pelot* de 'no hay plata', terminenla con la pelot* de fundir las pymes, terminen con la pelot* de fundir las fábricas y las empresas, pongan el país a trabajar. Y dejarse de pavear, de bailar, de cantar y de andar putaneando; porque ya estamos podridos. Nada más que esto les quería decir".