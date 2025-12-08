La tajante advertencia de Eduardo Feinmann al sector del poder que se opone a la reforma laboral

El conductor reveló los detalles de una encuesta sobre la percepción de los argentinos al cambio que impulsa el Gobierno en materia laboral, y alertó a una porción específica de la oposición.

Este lunes, Eduardo Feinmann se explayó en el pase con Eduardo Rossi en A24 sobre los detalles del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, y al revelar los resultados de una encuesta que consultó la opinión de los argentinos acerca de esta modificación en ciernes, el conductor disparó una advertencia a un puntual sector del poder.

"6 de cada 10 argentinos consideran necesaria una reforma, o una modernización laboral. Yo no recuerdo un porcentaje tan alto de gente pensando de esta manera, por lo menos del '83 a esta parte", comenzó Feinmann sobre el cambio de paradigma que atraviesa actualmente el país.

Luego, al seguir analizando la consideración positiva que tiene un sector de la población sobre la reforma laboral, remarcó: "Lo que pasa es que los políticos hoy por hoy, no se han dado cuenta que la cabeza de la gente cambió, y en especial la de los jóvenes entre 18 y 30 años, ha cambiado, es otra. Y me parece que los políticos tienen una cabeza vieja, antigua, aún los jóvenes que están en la política, metidos en algunos partidos. Tienen una cabeza antigua, vieja, y no ven venir que la ola va hacia otro lugar".

En tanto que sobre la resistencia de una porción de la política a la reforma laboral, Eduardo Feinmann subrayó: "Creen que está hecha o pensada para beneficiar al gran empresario, siempre están pensando en los Roca, en los Pagani y compañía, y no se dan cuenta que esta reforma laboral la están pidiendo a gritos las pymes, que son los que dan el 70% del empleo formal en la República Argentina. El empresario pyme te lo está pidiendo, no Roca. Porque ponele que Roca despida a un empleado, ¿vos te creés que les mueve el amperímetro la indeminzación?, pero a una pyme de 20, 50 o 100 personas; la rompe en pedazos. El dueño de esa pyme le tiene que entregar la llave de la empresa a ese empleado".

43.1% adhiere plenamente a la propuesta de Milei, muy alto el porcentaje, dos puntos más de aquellos que lo han votado