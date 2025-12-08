La tajante advertencia de Eduardo Feinmann al sector del poder que se opone a la reforma laboral
El conductor reveló los detalles de una encuesta sobre la percepción de los argentinos al cambio que impulsa el Gobierno en materia laboral, y alertó a una porción específica de la oposición.
Este lunes, Eduardo Feinmann se explayó en el pase con Eduardo Rossi en A24 sobre los detalles del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, y al revelar los resultados de una encuesta que consultó la opinión de los argentinos acerca de esta modificación en ciernes, el conductor disparó una advertencia a un puntual sector del poder.
"6 de cada 10 argentinos consideran necesaria una reforma, o una modernización laboral. Yo no recuerdo un porcentaje tan alto de gente pensando de esta manera, por lo menos del '83 a esta parte", comenzó Feinmann sobre el cambio de paradigma que atraviesa actualmente el país.
Luego, al seguir analizando la consideración positiva que tiene un sector de la población sobre la reforma laboral, remarcó: "Lo que pasa es que los políticos hoy por hoy, no se han dado cuenta que la cabeza de la gente cambió, y en especial la de los jóvenes entre 18 y 30 años, ha cambiado, es otra. Y me parece que los políticos tienen una cabeza vieja, antigua, aún los jóvenes que están en la política, metidos en algunos partidos. Tienen una cabeza antigua, vieja, y no ven venir que la ola va hacia otro lugar".
En tanto que sobre la resistencia de una porción de la política a la reforma laboral, Eduardo Feinmann subrayó: "Creen que está hecha o pensada para beneficiar al gran empresario, siempre están pensando en los Roca, en los Pagani y compañía, y no se dan cuenta que esta reforma laboral la están pidiendo a gritos las pymes, que son los que dan el 70% del empleo formal en la República Argentina. El empresario pyme te lo está pidiendo, no Roca. Porque ponele que Roca despida a un empleado, ¿vos te creés que les mueve el amperímetro la indeminzación?, pero a una pyme de 20, 50 o 100 personas; la rompe en pedazos. El dueño de esa pyme le tiene que entregar la llave de la empresa a ese empleado".
Eduardo Feinmann, tajante contra el sector del poder que se opone a la reforma laboral
Al entrar en detalle sobre los resultados de la encuesta sobre la percepción de los argentinos en relación a la reforma laboral, Feinmann puntualizó: "43.1% adhiere plenamente a la propuesta de Milei, muy alto el porcentaje, dos puntos más de aquellos que lo han votado".
Acto seguido, el comunicador desmenuzó: "El 18.7% reclama una reforma distinta, muy menor. Y en el otro extremo, cerca del 30% rechaza de plano. 43 lo acepta, 30 lo rechaza, ese es el núcleo duro del kirchnerismo y la izquieda, ahí lo tenés, en ese 30%".
A la hora de resaltar un resultado que le pareció clave de la encuesta, Eduardo Feinmann enfatizó: "Entre los jóvenes de 18 y 30 años, el 63% apoya la reforma laboral de Milei. El 43% de personas que respaldan totalmente la reforma, se trata personas que evalúan muy bien la marcha del Gobierno, desean que los gobernadores acompañen sin matices al ejecutivo nacional".
Por último, al enunciar cuál es el sector del poder al cual los encuestados le soltaron la mano, Feinmann alertó sobre su resistencia a la reforma laboral: "Los sindicatos están atravesando el momento más crítico, apenas 15% de la población los valora positivamente. Entre los que tienen imagen mala y muy mala, 78%. Escuchen el viento los sindicalistas, van a tener que adecuarse a una sociedad que los mira muy mal. La gente está harta. Y mucho más del sindicalismo mafioso, apretador, violento; y de los sindiccalistas que buscan beneficios para sí, no para el trabajador".