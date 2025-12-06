Jorge Rial increpó a un conocido artista que apoya Javier Milei: "No podés ser tan pelot..."

Jorge Rial arremetió desde sus redes sociales contra un artista que es admirador confeso de Javier Milei , luego de que la figura en cuestión hiciera un llamativo posteo tras darse a conocer los resultados del sorteo que determinó quiénes rivalizarán en la primera fase del Mundial 2026.

Tal es la fascinación con la que se palpitan las instancias del Mundial 2026, que este viernes la televisación del sorteo fue lo más rendidor en las mediciones de la pantalla chica nacional, con un promedio de 9.5 puntos de rating, mientras que la previa tuvo una marca de 7.7; y el post alcanzó 6.8.

En medio del nerviosismo por conocer cuáles serán los primeros equipos que enfrentará la Selección en el Mundial 2026, el historietista y humorista gráfico Nik hizo una particular conexión con Javier Milei cuando se anunció que el equipo argentino quedó en el grupo J.

Retrucando al creador de Gaturro, Jorge Rial salió con los tapones de punta y sin filtro lo increpó: "No podes ser tan pelot.. Tomate un día libre por lo menos". No es la primera vez que el conductor dispara contra el historietista que nunca ha escondido su admiración por Javier Milei.

Cultor del humor político, Nik publica desde hace décadas en el diario La Nación, y en ese medio, en diálogo con Pablo Sirven comentó en una entrevista sobre los ataques que ha recibido por su filiación con Milei: "Lo que pasó conmigo es que yo soy el único dibujante considerado –vamos a decirlo así– de derecha, cuando todos los demás dibujantes y artistas en la Argentina son más de izquierda. Yo fui un precursor de las fake news como víctima. Nunca salí a defenderme porque tengo la teoría de que si vos salís a hablar, producís y retroalimentás la leyenda urbana. Y a mí siempre me fue bien; además, hubo un efecto: cuanto más se hablaba de mí, más crecía el personaje (en referencia a Gaturro). El personaje nunca dejó de crecer. El personaje crece hasta el día de hoy, es el personaje de historieta más vendido".