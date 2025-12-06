El Poder Ejecutivo envió el temario para diciembre: incluye la Ley de Presupuesto 2026, la Ley de Modernización Laboral y una Reforma al Código Penal.

Congreso: Javier Milei convocó a Sesiones Extraordinarias con una agenda de seis proyectos prioritarios.

El presidente de la Nación, Javier Milei, formalizó la convocatoria al Congreso para el período de Sesiones Extraordinarias, que se llevará a cabo en diciembre. El Poder Ejecutivo Nacional envió un listado de seis proyectos prioritarios que buscan impulsar las reformas centrales de su gestión antes de fin de año.

La agenda es ambiciosa y abarca desde el pilar económico (Presupuesto y leyes fiscales) hasta las reformas de fondo en el ámbito laboral y penal.

Los seis Temas para las Sesiones Extraordinarias El anexo oficial enviado al Congreso incluye los siguientes puntos: