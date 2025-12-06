Videos: así fue el vuelo sobre la Ciudad de Buenos Aires de los nuevos aviones F-16

Los seis aviones cazas F-16, llegados el viernes desde Dinamarca, hicieron su paso por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este sábado cerca de las 8 horas. La presentación tendrá lugar durante la mañana de hoy con la presencia del presidente Javier Milei , en Río Cuarto, provincia de Córdoba , su destino final.

Cabe recordar que el acto tuvo que ser anticipado un día, del domingo al sábado, por las condiciones climáticas previstas para la ciudad cordobesa. Según anticipó el SMN, está pronosticado para el territorio provincial un alerta amarilla por tormentas fuertes para el domingo 7 de diciembre.

Minutos antes de las 8 de la mañana, los seis F-16 (de un total de 24 que adquirió el país), ingresaron al espacio aéreo de la Ciudad de Buenos Aires desde el Río de la Plata, provenientes desde el Área Material Río Cuarto. Allí bajaron a una altitud de 2 mil pies para efectuar el sobrevuelo por Casa Rosada y seguir por Avenida de Mayo hasta Plaza Miserere. Luego viraron poder recorrer entera la Avenida 9 de Julio de Norte a Sur y continuar, de vuelta, hacia el Río de la Plata.

El segundo pasaje se realizó desde el Oeste, para sobrevolar la Estación Retiro, dar un giro de 360° sobre el Ministerio de Defensa, continuar por Puerto Madero y, finalmente, encarar nuevamente por la Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte.

Finalmente, se encuentran de regreso al Área Material Río Cuarto, donde ayer ya realizaron el primer aterrizaje en el país y fueron recibidos por miles de cordobeses que se acercaron a los alrededores de la base de la Fuerza Aérea . En esa misma ciudad cordobesa serán recibidos en el día de hoy por Javier Milei en calidad no solo de presidente, sino también de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, y una ceremonia de recepción.

Así fue el vuelo de los aviones f-16 por el cielo de la ciudad de Buenos Aires

Desde dónde operaran los F-16 en los próximos años

La compra de aviones F-16 A/B Block 15 MLU modernizados al estándar Tape 6.5 contempla 24 unidades, equipamiento de apoyo, motores, simuladores y repuestos por cinco años. El material será entregado de forma gradual hasta 2028, mientras avanza la preparación de pilotos y técnicos en distintas bases del país.

La VI Brigada Aérea de Tandil fue seleccionada como sede para la capacitación inicial. Allí se inauguró el Centro de Simulación Táctica F-16, mientras avanza la construcción del Centro de Instrucción Técnica, destinado a formar especialistas en mantenimiento y operación. La llegada de estos módulos de entrenamiento permite familiarizar al personal con sistemas avanzados del F-16 y consolidar procedimientos antes del arribo de las aeronaves.

Quiénes podrán pilotearlos

El proceso de formación de pilotos comienza en la Escuela de Aviación Militar. Tras cuatro años de cursada, quienes egresan con los méritos requeridos pueden elegir la especialidad de caza bombardero para operar el F-16. Luego se trasladan a la Escuela de Caza, en Mendoza, donde deben aprobar el Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Combate (CEPAC). Este programa exige maniobras avanzadas, vuelos tácticos y dominio de protocolos de combate.

Los aspirantes al escalafón de aire deben cumplir parámetros estrictos. Entre ellos:

Altura mínima de 1,64 m y máxima de 1,90 m.

Vista perfecta (10/10).

Aprobación de exámenes médicos y pruebas de resistencia física.

Estas condiciones aseguran que los futuros pilotos puedan soportar maniobras exigentes, altos niveles de aceleración y misiones prolongadas. Además, los técnicos deben completar cursos específicos relacionados con electrónica, motores y sistemas de guerra electrónica, áreas clave para un avión de cuarta generación plus como el F-16.