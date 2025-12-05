Buenos Aires cierra el año con más de un millón de turistas en feriados 2025

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para despedir el último fin de semana largo del año como uno de los destinos más elegidos del país. Entre el 6 y el 8 de diciembre, se esperan más de 107 mil visitantes nacionales y extranjeros, con un impacto económico estimado en 27 mil millones de pesos.

Según se conoció, la ocupación hotelera promedio esperada es del 76% en las principales categorías. Será el segundo mejor receso del 2025, solo detrás del de noviembre, cuando la ocupación alcanzó el 85%.

Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo porteño, destacó que la Ciudad “mantiene un crecimiento sostenido y despierta un interés constante”, y aseguró que las proyecciones para la temporada de verano son optimistas. La combinación entre agenda cultural, infraestructura y grandes eventos explica este fenómeno: shows masivos, como los recientes conciertos de Oasis en River, llevaron la ocupación al 94%.

El balance anual muestra más de un millón de turistas durante los diez fines de semana largos del 2025, lo que representa un crecimiento del 32% respecto al año anterior. El movimiento dejó unos 260 mil millones de pesos en la economía porteña. Para Gilligan, estas cifras confirman la importancia de una oferta variada y del trabajo conjunto con el sector privado para innovar y mejorar la experiencia del visitante.

Durante el próximo receso, la agenda cultural ofrecerá propuestas para todas las edades. Costa Salguero será sede de la 20ª Comic Con, con espectáculos, lanzamientos, cosplay y experiencias interactivas. En la Floralis Genérica se realizará el festival Ciudad Joven BA, con música en vivo, gastronomía, gaming y arte hasta la madrugada. En el Parque Deportivo Costanera se llevará adelante Buenos Aires Extremo, con deportes urbanos y exhibiciones de Freestyle Motocross.

La música tendrá un rol central: Shakira regresa para tres shows en Vélez que cerrarán su gira latinoamericana; Abel Pintos celebrará sus 30 años de carrera en Ciudad Universitaria; y la Banda Sinfónica porteña ofrecerá un concierto gratuito en el Parque Centenario con clásicos del cine.

La Boca - Caminito (1)

La gastronomía también será parte del atractivo. Parque Rivadavia recibirá una nueva edición de Barrios a la Carta, con más de 20 locales, clases de cocina y espectáculos. El Museo Fernández Blanco será sede de Saltpalooza, un festival al aire libre con propuestas de restaurantes destacados. Además, la Avenida de Mayo reunirá a productores de yerba y emprendedores en Mate BA, una celebración del ritual nacional.

Buenos Aires 24 horas

Las actividades se enmarcan en el programa Buenos Aires 24 horas, que busca potenciar la vida nocturna con más seguridad y servicios. Entre los imperdibles del fin de semana destaca el Mirador Obelisco, que permite subir por ascensor vidriado hasta la cima del monumento para disfrutar de vistas panorámicas. También continuarán los paseos en catamarán entre Puerto Madero y La Boca, una forma diferente de descubrir la Ciudad desde el río.

La oferta se completa con espacios verdes icónicos como el Jardín Japonés, el Ecoparque, el Jardín Botánico y la Reserva Ecológica de Costanera Sur. Con más de 7.000 restaurantes, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos, Buenos Aires reafirma su liderazgo como capital cultural y turística de la región, rumbo al desafío de ser Capital Mundial del Deporte en 2027.