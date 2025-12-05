El vuelo directo más largo del mundo: una aerolínea china unirá Shanghái y Buenos Aires.

China Eastern inaugura la ruta directa más larga del mundo entre Shanghái y Buenos Aires, con 19.631 km, 25,5 horas de vuelo y escala técnica en Auckland.

La aerolínea China Eastern lanzó oficialmente el vuelo directo más largo del mundo, conectando Shanghái con Buenos Aires a lo largo de 19.631 kilómetros. El trayecto tiene una duración aproximada de 25,5 horas en sentido hacia Argentina, convirtiéndose en un hito para la aviación comercial global. La compañía busca fortalecer la conexión entre Asia y Sudamérica, un corredor estratégico en plena expansión.

Mirá el video: la aerolínea China Eastern lanzó el vuelo más largo del mundo China Buenos Aires Pese a su extensión extrema, la ruta incluye una parada técnica de dos horas en Auckland, Nueva Zelanda, destinada a descanso de pasajeros y tareas operativas. Al no haber cambio de aeronave ni interrupción del servicio, el viaje mantiene su categoría de vuelo directo, según las regulaciones internacionales.

El servicio será operado por un Boeing 777-300ER, uno de los aviones más confiables para vuelos ultralargos gracias a su autonomía y capacidad. China Eastern confirmó que la ruta tendrá dos frecuencias semanales, lo que ampliará la conectividad comercial, turística y cultural entre ambos países.

El nuevo enlace aéreo también se enmarca en el creciente interés de China por reforzar su presencia en América Latina. Para Argentina, representa una oportunidad para atraer inversiones, turismo y fortalecer relaciones bilaterales mediante un corredor aéreo que hasta ahora no existía.