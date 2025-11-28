Fin de semana sin GPS: las propuestas culturales para "perderse" en Buenos Aires

Cada fin de semana , la Ciudad de Buenos Aires despliega una variedad de actividades pensadas para quienes buscan desconectar de la rutina y disfrutar del tiempo libre. Entre espectáculos, propuestas al aire libre, encuentros culturales y espacios para recorrer, la agenda se extiende con opciones accesibles y variadas para todos los públicos.

La oferta reúne desde planes tranquilos —como visitar una muestra o asistir a una función— hasta eventos multitudinarios, ferias y recitales. Cada alternativa abre la puerta a una experiencia distinta y permite aprovechar la ciudad sin complicaciones, con propuestas que invitan a salir, explorar y redescubrir el movimiento cultural porteño.

Cuatro amigos de mediana edad, profesores de un mismo colegio secundario, llevan sus vidas de forma monótona, sin sobresaltos, y sabiendo que el mundo de posibilidades de la juventud ya los pasó de largo. En una cena, alguien recuerda la curiosa teoría de un psiquiatra que postula que los humanos nacemos con un déficit de alcohol del 0.5%, de modo que para funcionar de manera óptima y para impulsar la creatividad, sería necesario ingerir esa cantidad cada día.

Género: Comedia. Teatro Metropolitan- Av. Corrientes 1343, CABA. JUE / VIE / SAB / DOM: a las 23. Entradas: Desde $40,000. Por Plateanet o en la boletería del teatro.

En el Club Ciudad de Buenos Aires se transformará en el escenario de una experiencia inédita: la primera edición del Festival Polenta, un encuentro que fusiona la energía de la fiesta con la mística del festival para dar vida al primer “fiestival” del país. Con una grilla que combina artistas consagrados y nuevas voces de la escena local, la propuesta promete un viaje musical vibrante que se extenderá durante 11 horas ininterrumpidas, hasta que el amanecer encuentre al público todavía bailando.

festivalpolenta-

Line up de lujo: Van a estar La Joaqui, Turf, LOUTA Plastilina, Juana Rozas, Hay Plan: La matiné y Ángela Torres como invitada especial, entre otros condimentos de una noche que promete música y mucha energía festiva. El cierre será de la mano de Damas Gratis.

Club Ciudad de Buenos Aires - Av. del Libertador 7501, Núñez, CABA. Viernes 28: a las 18:30. Entradas: General $35.000. En la boletería del club.

Artes Visuales – “El despertar del bosque: activación sonora en vivo”

Como parte de los programas públicos de la exhibición Rituales tecnológicos II, se lleva adelante El despertar del bosque, una activación sonora en vivo que se desprende de la instalación inmersiva Ushuaia. Pensada como dispositivo de escucha expandida, esta performance sonora entrelaza las texturas tecnológicas y grabaciones de campo de Rocío Morgenstern con las resonancias del guzheng, instrumento musical tradicional chino interpretado por Josefina Tai, para evocar el despertar de un bosque interior que vibra entre lo ancestral y lo electrónico.

PP-El-despertar-del-bosque Palacio Libertad

Palacio Libertad - Sarmiento 151. Recoleta CABA. Sábados 29: de 17 a 19. Sala 704. Entrada general: libre y gratuita.

Música- “Orquesta Sinfónica Municipal de Tres de Febrero”

Dirigida por Ezequiel Fautario, la Orquesta Sinfónica Municipal de Tres de Febrero se presenta en el Auditorio Nacional. El programa incluye obras de Mozart, de Reinecke y del argentino Eliel Garberi. Como solista, participa la flautista Guadalupe Planes.

Orquesta-Municipal-Tres-de-Febrero_principal

Palacio Libertad - Sarmiento 151. Recoleta CABA. Sábados 29: a las 19. Auditorio Nacional. Entrada general: libre y gratuita.

Evento – “MESSIVERSO”

MESSIVERSO es un encuentro que propone explorar la figura de Lionel Messi desde miradas deportivas y extradeportivas. A lo largo de una jornada, veinte expositores provenientes del arte, la filosofía, la literatura y otras disciplinas se reunirán con un mismo propósito: iluminar, desde sus lenguajes, las múltiples dimensiones de un fenómeno que excede al fútbol.

C ART MEDIA - SALA CORRIENTES - Av. Corrientes 6271, CABA. Domingo 30: De 14 a 21. Entradas: $7.500. Tanda 2.