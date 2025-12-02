Buenos Aires, "la ciudad más linda del mundo": los motores que la hacen una de las urbes más deslumbrantes

Entre los sitios destacados en las imágenes se encuentran el Edificio Bellini, la Reserva Ecológica, la librería El Ateneo, la tanguería La Viruta, La Boca, San Telmo, el exterior de la casa del músico Duki, la pizzería El Imperio, los teatros Alvear y Colón, el hotel Alvear, y la sede del Gobierno de la Ciudad en Parque Patricios. También aparecen el edificio de Aguas, las plazas Evita y San Martín, el hotel República, el cruce de la Avenida 9 de Julio con el Obelisco, la Avenida Corrientes, el barrio Chino, el Puente de la Mujer, el Mercado de Flores, el club de barrio Villa Malcom y el subte A.

Como si fuera poco, en la pieza se incluyó a otros puntos imprescindibles para el día a día de los porteños como la plaza Constitución, la plaza de la Floralis, el bar Miramar, el sistema Ecobici, el Club Huracán, el edificio de Reconquista 46, el Monumento a los Españoles, el Planetario, Puerto Madero, la Costanera y el Club de Pescadores, la pizzería El Cuartito, Belgrano R y calle Melián, el centro porteño, la cúpula del edificio Bencich, la Usina del Arte, el Parque de la Innovación, el hotel Hilton, y la intersección de Dorrego y Figueroa Alcorta.

Sin embargo, la pieza audiovisual va más allá de las imágenes de los puntos emblemáticos de la Ciudad. Además, a través de una narración en tono poético, se destacan factores imprescindibles para la identidad porteña.

"Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. En ese momento donde la calma precede a la vorágine. Lindas son las avenidas que se visten de Jacarandá. Linda es la pasión de los clubes de barrio. En aquellos templos tan típicos, tan nuestros. Lindas son las sobremesas eternas donde se arregla el mundo. Los sandwichitos de miga, la mila con fritas, la fugazzeta rellena, el flan con dulce de leche. Linda, es la modernidad abriéndose paso en una fuerte identidad barrial. Lindas son las clases de vida de nuestros filósofos. Lindas son las historias que se escriben en las librerías. Las batallas que encarnan cada una de las épocas. Y las señoras que toman el té acá, aunque parezca otro continente. Lindas son las avenidas iluminadas como un río de neón. Las personas que nunca se entregan al sueño. Linda es nuestra inmensidad cultural, que nace en las calles y se consagra en el firmamento. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo", reza el emotivo mensaje de la pieza audiovisual.