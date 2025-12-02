Buenos Aires, "la ciudad más linda del mundo": los motores que la hacen una de las urbes más deslumbrantes
El Gobierno porteño presentó un video donde se aprecian los puntos emblemáticos, la arquitectura y todo lo que hace que la Ciudad de Buenos Aires sea única.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una nueva campaña titulada “La Ciudad más linda del mundo”, con el deseo de posicionar a la capital argentina a nivel mundial a través de una pieza audiovisual que reúne imágenes representativas del patrimonio urbano, cultural y arquitectónico que hacen que la urbe sea única.
La campaña, desarrollada por el publicista Rodrigo Figueroa Reyes y dirigida por Pucho Mentasti, consta de un video que recorre distintos espacios de la ciudad, con la música del aria "O mio babbino caro", de Giacomo Puccini, como fondo sonoro.
Te Podría Interesar
Mirá el emotivo video que celebra la identidad porteña
A través de una sucesión de escenas que retratan múltiples rincones de la ciudad, el material busca transmitir una imagen integral que combine la vida cotidiana, la diversidad barrial, la infraestructura, la modernidad y la riqueza cultural porteña.
Los puntos destacados de la Ciudad de Buenos Aires
Entre los sitios destacados en las imágenes se encuentran el Edificio Bellini, la Reserva Ecológica, la librería El Ateneo, la tanguería La Viruta, La Boca, San Telmo, el exterior de la casa del músico Duki, la pizzería El Imperio, los teatros Alvear y Colón, el hotel Alvear, y la sede del Gobierno de la Ciudad en Parque Patricios. También aparecen el edificio de Aguas, las plazas Evita y San Martín, el hotel República, el cruce de la Avenida 9 de Julio con el Obelisco, la Avenida Corrientes, el barrio Chino, el Puente de la Mujer, el Mercado de Flores, el club de barrio Villa Malcom y el subte A.
Como si fuera poco, en la pieza se incluyó a otros puntos imprescindibles para el día a día de los porteños como la plaza Constitución, la plaza de la Floralis, el bar Miramar, el sistema Ecobici, el Club Huracán, el edificio de Reconquista 46, el Monumento a los Españoles, el Planetario, Puerto Madero, la Costanera y el Club de Pescadores, la pizzería El Cuartito, Belgrano R y calle Melián, el centro porteño, la cúpula del edificio Bencich, la Usina del Arte, el Parque de la Innovación, el hotel Hilton, y la intersección de Dorrego y Figueroa Alcorta.
Sin embargo, la pieza audiovisual va más allá de las imágenes de los puntos emblemáticos de la Ciudad. Además, a través de una narración en tono poético, se destacan factores imprescindibles para la identidad porteña.