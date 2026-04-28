Una luz brillante en Buenos Aires quedó registrada en distintas filmaciones: qué es un bólido

Un fenómeno astronómico sorprendió a los vecinos de la Ciudad y el Conurbano este lunes por la noche.

A diferencia de una estrella fugaz común, un bólido es un meteoro de gran magnitud.

Pasadas las 22.51 de este lunes, el cielo de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires dejó de ser oscuro por unos segundos. Un resplandor intenso, con tonalidades verdes y azuladas, cruzó la atmósfera generando asombro y una catarata de videos en redes sociales. El fenómeno, identificado por expertos como un bólido, fue visible en todo el Área Metropolitana (AMBA) y zonas costeras del Río de la Plata.

Las filmaciones captadas por cámaras de seguridad y conductores muestran una "bola de fuego" desplazándose a gran velocidad. El destello fue tan potente que logró vencer la contaminación lumínica de la ciudad, iluminando edificios y calles como si fuera plena luz del día por una fracción de segundo.

Esto registraron las cámaras en el cielo de Buenos Aires Bólido en Buenos Aires El video que circula en las redes. Redes Sociales

Qué es un bólido y por qué se ve de color verde A diferencia de una estrella fugaz común, un bólido es un meteoro de gran magnitud. Se origina cuando un meteoroide (un fragmento de roca o metal del espacio) entra en contacto con la atmósfera terrestre a velocidades que superan los 40.000 kilómetros por hora.

La fricción con el aire a esa velocidad genera un calor extremo, haciendo que el objeto se vuelva incandescente. El característico color verde que se observó en Buenos Aires suele indicar la presencia de componentes químicos específicos en la roca, como magnesio o níquel, que al quemarse emiten esa tonalidad particular.