La planta perfecta para olvidadizos: aguanta poca luz y poco riego

La zamioculca es una planta de interior muy elegida por su resistencia y su bajo mantenimiento. Es originaria de África oriental y se adaptó muy bien a los ambientes domésticos. Se destaca por sus hojas verdes, brillantes y firmes, que le dan un aspecto decorativo sin necesidad de grandes cuidados.

Una de sus principales características es que puede sobrevivir con poca luz. No necesita sol directo y se adapta bien a espacios con iluminación indirecta. Esto la convierte en una opción frecuente para oficinas , livings o ambientes con poca entrada de luz natural.

Otra ventaja es su bajo requerimiento de riego. La zamioculca almacena agua en sus tallos y raíces, lo que le permite resistir períodos largos sin ser regada. De hecho, el exceso de agua puede dañarla, por lo que se recomienda regarla solo cuando la tierra está completamente seca.

En cuanto al suelo, no es exigente. Puede crecer en sustratos comunes para plantas de interior, siempre que tengan buen drenaje. Esto evita la acumulación de humedad, uno de los principales problemas que puede afectar su desarrollo.

También es una planta muy estable frente a cambios de ambiente. Tolera bien distintas temperaturas interiores y no suele presentar plagas con facilidad. Por eso, es una de las especies más recomendadas para quienes no tienen experiencia en jardinería.

Además de su resistencia, la zamioculca es valorada por su función ornamental. Su forma ordenada y su color intenso la convierten en una opción popular para decorar espacios modernos. Es una planta que combina estética y facilidad de cuidado en partes iguales.