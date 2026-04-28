Virginia Gamba en Mendoza: un encuentro clave para entender el mundo de hoy

Virginia Gamba, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1995 en su calidad de Miembro del Comité Ejecutivo de las Conferencias Pugwash y con el Premio Humanitario Mundial para la Infancia, se presenta hoy en Mendoza.

Su larga e intensa trayectoria la ha llevado a diversos escenarios en estados de guerra en África, Medio Oriente, Asia, Centro América y también Argentina, espacios donde a través de su preparación ha luchado frente a las amenazas globales a la paz y a la seguridad humana.

Como Subsecretaria General en la ONU fue responsable de la salvaguarda de la infancia en los conflictos armados.

En la actualidad se había presentado de manera independiente como precandidata para presidir la Secretaría General de Naciones Unidas.

El encuentro es hoy a las 17.30 en el CICUNC de la Universidad Nacional de Cuyo. Gamba presentará su libro “En la cuerda floja”, una crónica de la lucha por la paz en el mundo.

Gamba nació en Buenos Aires, aunque fue criada en Bolivia y Perú. Estudió en Gran Bretaña y desarrolló su carrera en distintos países de Europa, África y América como experta en cuestiones estratégicas. Como miembro de la ONU ya trabajó por el control de armas, el desarme y desmovilización, así como por la defensa de los niños en contextos de conflictos armados. Es autora de numerosos libros y artículos académicos sobre una amplia gama de temas relacionados con la paz y la seguridad humana.