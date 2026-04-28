Raúl Rufeil brindó su discurso de apertura en las sesiones ordinarias del HCD
El intendente de General San Martín, Raúl Rufeil, brindó este lunes su discurso de apertura de sesiones ordinarias.
El intendente de General San Martín, Raúl Rufeil, brindó este lunes su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante el Concejo Deliberante, las autoridades municipales y el público presente en la sala de sesiones.
Estuvieron presentes el Ministro de la Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu, y los intendentes de Junín, Mario Abed, y de Capital, Ulpiano Suárez, entre otras autoridades legislativas y ejecutivas.
Luego de su disertación, el jefe comunal expresó: “Hay tanto por hacer. Lo bueno son los desafíos que tenemos que ir abordando de forma ordenada, priorizando lo que realmente es necesario. Como siempre digo, cada proyecto tiene que emanar de una necesidad y no de la oferta caprichosa de algún gobernante de turno”.
En su alocución, el intendente destacó los avances del PASIP, mencionando también el Hub Logístico Mendoza Zona Este, la Escuela Superior de Oficios y diversas políticas de Estado, como la Orquesta Municipal y el Plan Bonarda. También hizo hincapié en la importancia de la educación y las obras en distintos puntos del departamento.