Los mendocinos buscan reacción en el Federal A: San Martín recibe a Costa Brava y FADEP visita a Cipolletti

El Torneo Federal A sigue su marcha y este fin de semana tendrá una jornada importante para los equipos mendocinos, que necesitan recuperar terreno y volver a sumar en una competencia larga, exigente y sin demasiado margen para relajarse.

Con Huracán Las Heras con fecha libre, toda la atención estará puesta en Atlético Club San Martín y FADEP , que jugarán este domingo en compromisos claves para empezar a acomodarse en sus respectivas zonas.

El Chacarero recibirá a Costa Brava en el estadio Libertador General San Martín desde las 16.30, en un duelo que aparece como una buena oportunidad para volver a levantar.

El León sabe que necesita hacerse fuerte de local si quiere ser protagonista y meterse en la pelea grande. Del otro lado estará un rival siempre incómodo, que llega con la intención de llevarse algo de Mendoza y complicar al conjunto del Este. El partido fue programado para este domingo 16.30, con el cruce correspondiente a la fecha de la Zona 3 del Federal A.

San Martín necesita reencontrarse con su mejor versión, recuperar peso ofensivo y volver a mostrar la solidez que suele tener cuando juega ante su gente.

Huracan San Martin+

FADEP va a una parada brava en Río Negro

Por su parte, FADEP tendrá una visita de riesgo cuando enfrente a Cipolletti, también este domingo desde las 15.30.

El equipo mendocino sabe que sumar fuera de casa siempre vale doble en esta categoría, y más todavía ante un rival histórico como Cipolletti, que suele hacerse fuerte en La Visera.

FADEP buscará un partido inteligente, corto y de mucha concentración, entendiendo que este tipo de encuentros suelen definirse por detalles y que cualquier error puede costar caro.

FADEP

Huracán espera y mira

Mientras tanto, Huracán Las Heras tendrá fecha libre, algo que le permitirá recuperar jugadores, ajustar detalles y pensar con más calma en lo que viene.

El Globo viene de una semana movida, marcada además por la lesión de su goleador Toledo, una baja sensible para el equipo de Toti Arias, que deberá rearmar su frente de ataque para las próximas fechas.

Un domingo importante

Con San Martín buscando hacerse fuerte en casa y FADEP intentando dar el golpe como visitante, el domingo aparece como una jornada importante para los mendocinos en el Federal A.

Porque en este torneo no alcanza con jugar bien: hay que sumar.

Y Mendoza necesita volver a hacerlo.