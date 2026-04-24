La final del Argentino Junior será mendocina: San Martín y Murialdo van por el título

Mendoza volvió a confirmar su enorme poderío en el hockey sobre patines juvenil. El Campeonato Argentino Junior masculino tendrá una final completamente mendocina: Atlético Club San Martín y Murialdo definirán este sábado desde las 19, en la cancha de Murialdo, quién se quedará con el título nacional.

Las semifinales dejaron una jornada vibrante y con tribunas repletas, ratificando el gran marco que tuvo el torneo desde el lunes, con una concurrencia extraordinaria y un nivel deportivo altísimo.

San Martín fue el primero en meterse en la gran definición tras vencer 2 a 1 a SEC en un partido muy trabajado, donde mostró carácter, solidez y jerarquía para sacar adelante una semifinal durísima.

Del otro lado, el Canario hizo valer la localía, jugó con personalidad y le alcanzó para vencer a Talleres.

murialdohockey patin Murialdo enfrentará a San Martín en la final. Hockey apasionado

Así, tres de los cuatro semifinalistas fueron mendocinos y finalmente serán dos equipos de la provincia los que disputarán la copa, una muestra más del gran presente del hockey sobre patines local y del trabajo formativo que vienen realizando los clubes.

Además del protagonismo de los finalistas, también fue muy positivo el torneo de los demás representantes mendocinos. Talleres volvió a mostrarse competitivo entre los mejores, mientras que Banco Mendoza, IMPSA y Palmira sumaron experiencia y buenos partidos en la zona reubicación.

El cierre no podía ser mejor: una final entre dos potencias de Mendoza, con estadio lleno asegurado y la certeza de que el título quedará en casa.

Este sábado, desde las 19, Murialdo será el escenario de una definición que promete todo. Porque el campeón argentino saldrá de Mendoza.