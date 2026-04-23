"Me dijo la palabrota racista", el relato de la joven brasileña insultada por un argentino en Río de Janeiro

El lunes pasado, una discusión en un supermercado de Copacabana, Río de Janeiro, derivó en un caso de injuria racial contra el argentino José Luis Haile (67). La víctima, Samara Rodrigues de Lima (23), rompió el silencio este jueves para relatar el maltrato denunciado y destacar el rol de un tercero que no permitió que el hecho quedara impune.

Según el testimonio de Samara, la tensión comenzó mientras esperaban en la fila de una caja que aún no estaba operativa. Allí, el ciudadano argentino comenzó a quejarse de la demora y llamó "lerda" a la joven.

Cuando ella intentó explicarle que el cajero todavía no había llegado, el hombre la mandó a callar de forma violenta. Ante la respuesta de la joven, el hombre pronunció el insulto racista en voz baja: "negra p...".

"Cuando me dirigí a él, empezó a hacer ‘sh’ muy fuerte. Y le dije que si él se quejaba conmigo, yo también podía quejarme con él. Luego, él dijo la palabrota racista ", relató.

"Me exalté y le dije cobarde. Estaba muy nerviosa y enojada. No esperaba que esto sucediera y esperaba más apoyo de la seguridad del mercado, pero no hicieron nada", declaró la víctima al medio O Globo.

La intervención clave: "Un argentino defendiendo a una brasileña"

El giro inesperado del caso lo dio Juan Esteban García, un albañil argentino residente en Brasil que se encontraba en el lugar. Al escuchar la agresión, García decidió no ser un simple espectador.

García se indignó al ver la vulnerabilidad de Samara. "Soy pardo y en Argentina también sufrimos racismo, pero allí no hay ley. Me puse en su lugar", explicó. Fue él quien llamó a la Guardia Municipal y retuvo la situación hasta que los agentes se llevaron detenido al agresor.

El hombre fue tajante al pedir justicia: "Tenemos que actuar con mano de acero con ellos, de lo contrario, esto no termina".

Situación judicial del acusado y el estado de la denunciante

Tras el incidente, José Luis Haile fue trasladado a la prisión José Frederico Marques. En Brasil, la injuria racial es un delito grave que no admite fianza y puede conllevar penas de prisión efectiva.

Por su parte, Samara confesó estar profundamente afectada psicológicamente: "Me siento cansada, frustrada y con miedo de que este tipo de situación pueda volver a ocurrir", determinó.