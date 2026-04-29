Perlitas que quizás no viste del Road Show de Franco Colapinto en Palermo: el posteo viral de la Fórmula 1

La Fórmula 1 volvió a poner el foco en Franco Colapinto tras su paso por Palermo. Esta vez lo hizo a través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram, donde recopiló distintos momentos del Road Show bajo el título: “Perlitas que quizás no viste, Franco Colapinto en Buenos Aires ”.

El Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires sigue generando repercusiones.

El evento, que convocó a una multitud en la Ciudad , ya había tenido impacto durante el fin de semana, pero el alcance se amplificó con esta publicación que reúne nueve escenas que reflejan tanto lo ocurrido en pista como el color de los fanáticos.

Colapinto fue el gran protagonista de una jornada que alimentó la ilusión por el regreso de la Fórmula 1 al país. En Palermo, ante alrededor de 600.000 personas (según datos oficiales), manejó un Lotus E20 de 2012 y también la histórica Flecha de Plata con la que Juan Manuel Fangio fue campeón en 1954 y 1955 .

El color de los fanáticos y la pasión en las calles

Entre los momentos destacados, la Fórmula 1 resaltó el entusiasmo del público, con escenas que reflejan la dimensión del evento. “Los mecánicos de Alpine fueron verdaderas estrellas y recibieron el cariño del público”, describe uno de los clips.

Perlitas del Road Show de Franco Colapinto, según la F1 Perlitas del Road Show de Franco Colapinto, según la F1

La presencia regional también tuvo su lugar en el compilado, con hinchas que viajaron desde otros países sudamericanos para estar presentes, como un fanático uruguayo que asistió con su bandera.

Perlitas del Road Show de Franco Colapinto, según la F1 Perlitas del Road Show de Franco Colapinto, según la F1

Escenas virales del Road Show de Franco Colapinto

El video también rescata algunas de las imágenes más comentadas del evento. “Una de las postales del día: Franco haciendo ‘donuts’ sin controlar el volante con las manos”, describió la cuenta oficial sobre una de las maniobras más llamativas.

Perlitas del Road Show de Franco Colapinto, según la F1 Perlitas del Road Show de Franco Colapinto, según la F1

A eso se sumaron intervenciones creativas de la organización, como la modificación simbólica de carteles de tránsito en la zona del evento, donde se pudo ver una señal que marcaba 300 km/h como velocidad máxima, en alusión al paso del piloto.

Perlitas del Road Show de Franco Colapinto, según la F1 Perlitas del Road Show de Franco Colapinto, según la F1

Entre invitados, cultura y guiños locales

El recorrido incluyó además la presencia de figuras del deporte: “Colapinto recibió la visita de un campeón del mundo y figura de su equipo, Boca Juniors”, indicaron sobre la presencia del futbolista Leandro Paredes.

Perlitas del Road Show de Franco Colapinto, según la F1 Perlitas del Road Show de Franco Colapinto, según la F1

La F1 también hizo hincapié en el toque cultural. “¿Argentina? Claro, el asado no podía faltar, aunque sea en una parrillita pequeña en el balcón”, destacaron, mostrando cómo incluso desde los edificios cercanos los fanáticos se sumaron al evento.

Perlitas del Road Show de Franco Colapinto, según la F1 Perlitas del Road Show de Franco Colapinto, según la F1

También hubo referencias al mundo de la música, con la presencia del cantante Luck Ra, y momentos más espontáneos, como una pareja que aprovechó la ocasión para invitar al piloto a su casamiento.

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El compilado resume el alcance de una jornada que combinó automovilismo, espectáculo y una fuerte participación del público, y que la Fórmula 1 eligió destacar a nivel global (para ilusión de todos, claro está).