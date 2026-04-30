En un evento multitudinario en Palermo, Franco Colapinto realizó la primera exhibición de un piloto argentino en un F1 moderno.

Franco Colapinto en Buenos Aires: exhibición histórica con el Alpine de Fórmula 1

Franco Colapinto en Buenos Aires: exhibición histórica con el Alpine de Fórmula 1

Este domingo 26 de abril, las calles del barrio de Palermo en Buenos Aires fueron testigos de un acontecimiento sin precedentes para el automovilismo nacional. Franco Colapinto protagonizó una exhibición histórica a bordo de un monoplaza del equipo BWT Alpine Formula One Team.

Miles de fanáticos colmaron las avenidas Libertador y Sarmiento para reencontrarse con el sonido y la potencia de la máxima categoría mundial.

Gama "esprit Alpine" y tecnología híbrida En el stand principal de la marca, los asistentes pudieron conocer de cerca las últimas novedades que Renault ha introducido en el mercado local, destacando el diseño y la deportividad de la línea inspirada en la escudería de F1:

Renault Koleos full hybrid E-Tech: El SUV referente de la marca que combina confort premium con eficiencia híbrida.

Renault Arkana hybrid E-Tech: El crossover con silueta coupé que representa la nueva identidad visual y tecnológica de la marca.

Movilidad estratégica: Renault dispuso de una flota de vehículos para el traslado de todo el personal técnico de Alpine durante su estadía en el país. Franco Colapinto en Buenos Aires: exhibición histórica con el Alpine de Fórmula 1 Franco Colapinto en Buenos Aires: exhibición histórica con el Alpine de Fórmula 1 Renault El regreso de una leyenda: el Clio Williams Safety Car de 1996 Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reencuentro del público con el Renault Clio Williams original que funcionó como Safety Car en el último Gran Premio de Argentina disputado en el Autódromo de Buenos Aires en 1996.

Este vehículo, conservado en su estado original, cuenta con: