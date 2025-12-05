El Gobierno adelantó el acto de los F16: sobrevuelos en CABA y un acto con Javier Milei

Por motivos climáticos, el Ministerio de Defensa decidió este viernes adelantar para el sábado por la mañana todos los actos de presentación de los nuevos aviones de combate F-16 que el Gobierno le compró a Dinamarca. Sobrevuelos por la Ciudad de Buenos Aires y un acto con Javier Milei en Córdoba, los puntos centrales de la agenda.

El acto central y el primer vuelo de exhibición estaban previstos para el domingo, sin embargo el clima jugó una mala pasada y las autoridades decidieron adelantar 24 horas el cronograma.

Así, los primeros 6 aviones F-16 en llegar al país -son 24 en total a entregarse en tandas en los próximos cuatro años- realizarán como estaba previsto el anunciado sobrevuelo por la Ciudad de Buenos Aires entre las 8 y las 8.45 por las áreas designadas.

Luego se dirigirán nuevamente hacia Córdoba, donde los estarán esperando para el acto de presentación el presidente Javier Milei junto al ministro de Defensa, Luis Petri, y su sucesor, el teniente general Carlos Presti, además de altos mandos militares.

La actividad está pautada para las 9, por lo que las aeronaves harán valer su etiqueta de supersónicos para recorrer más de 600 kilómetros en 15 minutos.

F-16 2 Los aviones F-16 llegarán a la Argentina y realizarán un sobrevuelo por la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio de Defensa

Por dónde sobrevolarán los F-16

El vuelo inaugural de los aviones daneses tiene su ruta planificada en el área metropolitana de Buenos Aires, incluido el centro porteño. El horario confirmado del vuelo rasante sobre Buenos Aires será entre las 8 y las 8.45, con el siguiente recorrido.

Primero, ingresarán a la Ciudad de Buenos Aires desde el noroeste, sobre el Río de la Plata, procedentes del Área Material Río Cuarto, en Córdoba.

Luego, harán un sobrevuelo de la Casa Rosada, de Este a Oeste, a 2.000 pies de altura. Continuarán su recorrido por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere, para luego virar hacia el sur, reposicionarse y sobrevolar la Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte.

A partir de ahí, seguirán hasta el Río de la Plata, donde virarán hacia el oeste para reposicionarse y sobrevolar el Aeroparque Jorge Newbery. Le seguirá Retiro, Puerto Madero y luego un giro de 360° con centro en el Ministerio de Defensa, en la avenida porteña de Paseo Colón.

Finalmente, virarán hacia el suroeste y realizarán el pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte, para partir otra vez rumbo al Área Material Río Cuarto, en Córdoba.