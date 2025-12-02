Los aviones F-16 ya vuelan rumbo a Argentina: cómo será la travesía y cuándo llegarán

La travesía de los primeros seis aviones caza F-16 adquiridos por Argentina ya está en marcha. Se trata del inicio del traslado de una flota de 24 aeronaves compradas por el Gobierno argentino a Dinamarca por un total de 300 millones de dólares, en un operativo internacional que contempla varias escalas estratégicas y el despliegue de recursos logísticos de apoyo.

El lunes, la flotilla partió desde Dinamarca y recientemente hizo escala en Zaragoza, España, antes de dirigirse a las Islas Canarias, desde donde se realizó el cruce transatlántico hacia Sudamérica. El ingreso al continente se produjo por la ciudad de Natal, en Brasil. El recorrido hasta territorio argentino cuenta con el acompañamiento de un Hércules C-130, un Boeing 737-700 y un avión cisterna KC-135R Stratotanker de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, encargado del reabastecimiento en vuelo.

El arribo de las aeronaves a suelo argentino está previsto para el viernes 5 de diciembre. A partir de entonces, las aeronaves comenzarán una serie de presentaciones programadas en distintos puntos del país, en el marco de un cronograma establecido por el Ministerio de Defensa.

Durante los días 6 y 7 de diciembre, los F-16 realizarán sobrevuelos sobre la Ciudad de Buenos Aires, siguiendo rutas preestablecidas que incluyen tramos del eje comprendido entre la Avenida de Mayo y la Casa Rosada. El objetivo de estas maniobras es mostrar públicamente las nuevas incorporaciones en sectores clave del espacio aéreo nacional.

Entre el 7 y el 8 de diciembre se prevé extender las demostraciones hacia otras provincias. Mendoza, San Luis y Córdoba figuran entre las posibles ciudades elegidas para nuevas pasadas aéreas, aunque las autoridades aún no confirmaron oficialmente estas actividades. El cronograma culminará el viernes 12, con un acto formal de recepción en la base militar de Río Cuarto, ante autoridades y representantes del ámbito castrense.

El mensaje de Luis Petri por la adquisición de los F-16

En sus redes sociales, el ministro de Defensa, Luis Petri, destacó la magnitud del operativo y la relevancia de esta incorporación para el futuro de la aviación militar nacional. “Nuestros F-16 ya vuelan alto. El cielo argentino los espera y todo un país está contando los minutos. Prepárense, porque lo que viene es histórico. Un día que vamos a recordar para siempre, en el que la Argentina grande empieza a asomar”, escribió el funcionario que dejará el cargo el 10 de diciembre, cuando asuma una banca en el Congreso.

De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Defensa, la primera tanda recibida incluye dos unidades monoplaza F-16AM y cuatro unidades biplaza F-16BM. Ambas variantes forman parte de una plataforma aérea de cuarta generación ampliamente utilizada a nivel internacional. Los modelos monoplaza están destinados a operaciones individuales, mientras que los biplaza permiten entrenamientos conjuntos entre pilotos en formación y personal experimentado.

El acuerdo bilateral que permitió la incorporación de estas unidades fue suscripto entre Argentina y Dinamarca, con respaldo técnico y operativo por parte de los Estados Unidos. Según Defensa, esta adquisición busca modernizar las capacidades de combate y entrenamiento de la Fuerza Aérea, ampliando su margen de acción y adaptabilidad ante distintos escenarios operacionales.

Además del traslado, la implementación del nuevo sistema implica modificaciones logísticas y de infraestructura en diferentes puntos del país. Las tareas de adecuación en el Área Material Río Cuarto -designada como base operativa principal para estos cazas- ya se encuentran en su fase final. Los trabajos incluyen la renovación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves, calles de rodaje y otras instalaciones necesarias para el mantenimiento técnico.

En paralelo, la VI Brigada Aérea de Tandil fue seleccionada como centro de capacitación de pilotos y técnicos. Allí se inauguró un Centro de Simulación Táctica F-16 y se avanza en la construcción de un Centro de Instrucción Técnica. El plan de infraestructura contempla además nuevos hangares, cerramientos perimetrales, un centro de monitoreo y adecuaciones en los depósitos logísticos.