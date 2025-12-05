Aumentó la tarifa de la luz: cuál será el impacto para los usuarios en Mendoza

La Secretaría de Energía de Nación estableció un incremento en los precios mayoristas de la energía lo que repercutirá en una actualización de las tarifas que paguen los usuarios residenciales. Desde el Ente Provincial Regulador Eléctrico ( EPRE ) informaron que el impacto en Mendoza será de una suba promedio del 0,6% en las boletas de la luz .

Mediante la Resolución 488/2025, publicada en el Boletín Oficial el 28 de noviembre, se establecieron los nuevos precios de Potencia, Energía y Transporte para el período del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026, aplicables al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Esta medida, impacta directamente en el componente de la tarifa “Costo de Abastecimiento”, que es de jurisdicción nacional.

En este marco, el EPRE traslada dichos precios a la tarifa de usuario final, mediante las Resoluciones N° 293/2025, estableciendo los nuevos cuadros tarifarios para el periodo diciembre 2025 a enero 2026.

El impacto en Mendoza representa en promedio un 0,6%. Para los usuarios residenciales, que son el 85% de los usuarios en la provincia, el impacto rondará entre los $276 y $1300 mensuales en promedio.

epre edificio ente regulador electrico (2).JPG ALF PONCE / MDZ

Siguen las bonificaciones

Asimismo, desde el organismo señalaron que se mantienen las bonificaciones y topes para los usuarios residenciales de Nivel 2 (ingresos bajos) y 3 (ingresos medios).

Usuarios Nivel 2: consumo subsidiado hasta 700 kWh bimestrales (350 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 65% durante el mes de diciembre, que se aplica sobre el consumo base subsidiado.

Usuarios Nivel 3: consumo subsidiado hasta 500 kWh bimestrales (250 kWh mensuales). El consumo excedente se abona al precio del Nivel 1. Mantienen una bonificación del 50% durante el mes de diciembre, que se aplica sobre el consumo base subsidiado.