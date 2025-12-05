Diego Santilli se reúne con Sergio Ziliotto y acelera los acuerdos para aprobar el Presupuesto 2026

El ministro del Interior recibirá a Sergio Ziliotto en la Rosada para destrabar apoyos al Presupuesto y a las reformas laboral y tributaria que se debatirán en extraordinarias.

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá este viernes por la mañana en Casa Rosada al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. Será una escala clave dentro de la secuencia de reuniones que el Gobierno desplegó para asegurar apoyos al Presupuesto 2026 y a los paquetes de reformas que Milei pretende tratar en sesiones extraordinarias.

El encuentro no es uno más, Ziliotto integra el núcleo de gobernadores peronistas que, en su mayoría, quedaron fuera del radar oficial durante el último año, bajo el argumento de que no acompañaron el Pacto de Mayo.

Que ahora sea convocado marca un cambio táctico de la Rosada, que busca ampliar su base de sustentación después de meses de relaciones tensas con el peronismo provincial.

Una ficha más para Diego Santilli Desde que desembarcó en el Ministerio del Interior, Santilli encaró una estrategia de proximidad con los mandatarios que incluye viajes al interior y reuniones alternadas en Balcarce 50. Su objetivo es construir una red de consensos que permita ordenar el debate legislativo en un Congreso donde el oficialismo carece de mayoría propia y depende del acompañamiento de aliados circunstanciales.

Con la cita de este viernes, Santilli quedará a un paso de completar su tour político, sólo restan las reuniones con Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis), dos gobernadores con peso en sus bloques y que también podrían inclinar la balanza en el tratamiento del Presupuesto y las reformas.