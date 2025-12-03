Se aceptaron las renuncias en Diputados y se espera por el recambio en el recinto

La Cámara de Diputados se prepara para el relevo legislativo de cara al 10 de diciembre. En este marco, ya se llevó a cabo una de las dos sesiones en el recinto, y se espera el comienzo de la sesión preparatoria para la jura de los nuevos 127 electos.

De corta duración, la ceremonia especial para tomar las renuncias inició pasada las 11 y se procedió con la lectura de los renunciantes. Luego de cantar el himno nacional, el diputado nacional por el FIT Christian Castillo (quien abandonará su banca después del 10 de diciembre) intentó la fallida iniciativa de un apartamiento para tratar la "invasión" que Donal Trump fogonea discursivamente en Venezuela.

No obstante, el titular del cuerpo, Martín Menem, apeló a lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, donde se consensuó con los jefes de bloque solamente tratar las renuncias.

Diego Santilli , actual ministro del Interior, figuraba primero en las lecturas. Jurará en su lugar Rubén Darío Torres.

Tras el nombre de Santilli, se agregó el de Carolina Piparo, cuyo mandato ya vence, pero solicitó renunciar a partir del 1 de diciembre porque asumirá en el Directorio del Banco Nación.

También se aceptaron las renuncias de las libertarias Nadia Márquez y Emilia Orozco, que van a desembarcar en el Senado y serán reemplazadas para completar el mandato hasta 2027 por Gabriela Muñoz y Eliana Bruno, respectivamente.

Párrafo aparte merece la renuncia de la rionegrina Lorena Villaverde, quien la había presentado pero la retiró este martes a la espera de lo que suceda con su pliego en el Senado y su renuncia no fue tomada.

Desde Unión por la Patria, el rionegrino Martín Soria renunció tras ser electo senador nacional. Su mandato lo completará Marcelo Mango.

En el caso de Itaí Hagman, su reemplazo será el camporista Javier Andrade, mientras que él tendrá mandato ahora hasta 2029.

El jefe del bloque Coherencia, Carlos D'Alessandro, renunció para asumir como legislador provincial de San Luis y será reemplazado por Claudio Álvarez.

También estuvo la renuncia de la diputada del PRO Silvia Lospennato, quien finalmente decidió no seguir en la Cámara baja, asumirá su cargo en la Legislatura porteña. En su lugar entrará la bullrichista Lorena Petrovich.

Asimismo se aceptó la renuncia del diputado Christian “Chipi” Castillo, en este caso por el sistema de rotación que usa la izquierda. En su lugar asumirá Néstor Pitrola.