Luis Petri defendió la llegada de Carlos Presti a Defensa: "El kirchnerismo ponía montoneros, nosotros militares"

En sus últimos días en el cargo como ministro de Defensa, Luis Petri palpitó la llegada de la primera tanda de aviones F-16 a la Argentina, que llamó la compra de armamento "más importante de los últimos 40 años", y remarcó que no existe ninguna incompatibilidad en la designación de Carlos Presti en su cartera. "Sin lugar a dudas a los kirchneristas les gustaba otro perfil, les gustaba poner montoneros . A nosotros nos gusta poner militares", lanzó.

El Ministerio de Defensa está hecho un hormiguero. Con la designación del teniente general Carlos Presti, el primer militar en ocupar un cargo de ministro desde el regreso de la democracia, Petri busca despedirse a lo grande antes de saltar a la Cámara de Diputados.

Su broche de oro para cerrar su gestión será el domingo a partir de las 9 en el Área Material Río Cuarto (Armacuar), donde el presidente Javier Milei y buena parte del Gabinete lo acompañarán para esperar la llegada de los primeros seis aviones de combate F-16 A/B Fighting Falcon recientemente adquiridos a Dinamarca para fortalecer el equipamiento de la Fuerza Aérea Argentina.

Las aeronaves llegarán el viernes al país el viernes y se preparan sobrevuelos para mostrar el despliegue del nuevo arsenal de la Fuerza Aérea, un reclamo del sector desde la desprogramación de los históricos cazas Mirage en 2015.

"Es absolutamente necesario este armamento. De lo contrario uno declama soberanía pero no la ejerce si no tiene aviones caza supersónicos que pueden custodiar el espacio aéreo de la Argentina. Es un arma eminentemente disuasiva y que permite el control y la vigilancia del espacio aéreo. Es la compra más importante de los últimos 40 años", enfatizó Petri en diálogo con MDZ en Casa Rosada, durante la jura de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad.

Se trata de 24 aviones que llegarán al país en paquetes de seis, cada diciembre por los próximos cuatro años. "La Argentina perdió la capacidad supersónica y la Fuerza Aérea venía reclamando un reemplazo desde 2010. Lo estamos haciendo posible con estos aviones que son de última generación, porque están modernizados y estamos viendo cómo se pelea en distintos conflictos en el mundo con F-16", insistió el ministro saliente.

Se trata de aeronaves de cuarta generación, modernizadas al estándar “Tape 6.5”, un nivel similar al que utilizan fuerzas aéreas de la OTAN en Europa. Están equipados con un radar de más de 100 kilómetros de alcance, capaz de rastrear múltiples blancos de manera simultánea. La compra se valuó en US$340 millones, con un paquete de armamento adicional estimado en US$310 millones que incluye misiles AIM-120 AMRAAM, misiles AIM-9 Sidewinder, bombas guiadas para ataques a tierra, pods de reconocimiento y sistemas de guerra electrónica.

La defensa a Carlos Presti y la sucesión en Defensa

Consultado por la designación de Presti al frente de la cartera, Petri rechazó cualquier tipo de incompatibilidad por su rol militar.

"No hay ninguna polémica. Nosotros nos sentimos orgullosos de que un teniente general como Carlos Presti que nos acompañó desde el 10 de diciembre como jefe del Ejército hoy se haga cargo del Ministerio de Defensa. Sin lugar a dudas a los kirchneristas les gustaba otro perfil, les gustaba poner montoneros. A nosotros nos gusta poner militares", sentenció el diputado electo.

El teniente general ya anticipó que no pasará a retiro y que para asumir pedirá el pase a disponibilidad, una suerte de licencia militar. Así, se espera que Javier Milei le tome juramento el próximo 10 de diciembre.

"No hay ningún tipo de incompatibilidad, al contrario. Pueden y deben participar de los procesos decisionales y el comandante en jefe así lo ha dispuesto", remarcó Petri, que además llamó a "dejar de perseguir a las fuerzas por portación de apellido".

"Esto es lo que pasó durante muchísimo tiempo. No se les daban los ascensos por portación de apellido a muchos militares que eran excelentes profesionales", cuestionó. La aclaración tiene que ver con el pasado familiar del próximo ministro de Defensa, cuyo padre, Roque Presti, participó de la represión ilegal durante la última dictadura militar.