Petri habló de la inminente reforma de IOSFA, antes de dejar el Ministerio de Defensa

En las últimas semanas el Gobierno nacional confirmó que avanzará con una restructuración y que haya dos obras sociales, una de seguridad y otra de las fuerzas armadas.

La conducción saliente del Ministerio de Defensa dejaría encaminada la reforma antes del próximo recambio de gabinete. IOSFA atraviesa una crítica situación financiera con una deuda que supera los 200.000 millones de pesos y compromete la atención de casi 600.000 afiliados.

Actualmente la presidenta de IOSFA es la contadora mendocina Betina Surballe, pero su continuidad no ha sido ratificada por las autoridades nacionales. Este lunes, Petri habló al respecto y dijo que “el próximo ministro va a definir su gabinete”.

En tanto, el ministro saliente destacó que durante su gestión se avanzó en el saneamiento de la obra social. “Nos dejaron una bomba de tiempo. Es el problema de la inflación, una inflación del 320% en el 2023”; expresó en relación a que en 2023 el costo de medicamentos y prestaciones médicas aumentó 320%, mientras que los salarios quedaron 85 puntos por debajo, lo que generó una bola de nieve.

Qué va a pasar con la obra social militar

luis petri entrega helicópteros bell IV brigada (10) Alf Ponce Mercado / MDZ

Remarcó que ese contexto provocó un “desfinanciamiento a las fuerzas armadas por 150.000 millones de pesos”. “Nos dejaron una verdadera bomba de tiempo y la estamos estabilizando y la estamos equilibrando. Y hemos equilibrado y estabilizado la deuda”, expresó.

Sobre el futuro de IOSFA, Petri advirtió que “seguramente lo que va a haber ahora es una obra social de las fuerzas armadas y una obra social de las fuerzas de seguridad, y vamos a contar con una obra social saneada que le que le dé prestaciones a los afiliados”.

El Ejecutivo avanza en un decreto para dividir el actual sistema en dos obras sociales diferenciadas: una destinada a las Fuerzas Armadas – Ejército, Armada y Fuerza Aérea- y otra a las Fuerzas de Seguridad -Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía Federal Argentina (PFA) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA ). Actualmente, el 60% de los afiliados pertenece a las Fuerzas Armadas y el 40% a las fuerzas de seguridad.

En tanto, el mendocino indicó que “si es posible, lo vamos a dejar firmado mientras sea ministro”, en relación a su inminente salida del Ministerio de Defensa para desembarcar en el Congreso de la Nación como diputado.

“Tengo previsto, entre otras cosas, recibir los strikers el día 3, que son muy importantes. El día 5 vamos a estar en Higueritas, en Río Cuarto, en el Área de Mantenimiento con los F 16. Posteriormente, viene el acto formal con el presidente de la nación, que va a estar presente. Y después, tengo un viaje a la Antártida”, indicó.