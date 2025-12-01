Reforma del Código Penal: el Ejecutivo analiza insistir con la derogación de la figura del femicidio

El Gobierno se encuentra en la recta final de la elaboración de los proyectos que planea elevar al Congreso de la Nación para discutir en las sesiones extraordinarias de diciembre, incluida la reforma del Código Penal . En ese marco, la Casa Rosada analiza insistir en la derogación la figura del femicidio del texto final.

"Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra", había adelantado el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en enero de este año luego del contundente discurso de Javier Milei contra el feminismo en el foro de Davos.

En ese marco, en Casa Rosada se comentaba que el Ejecutivo iba a redactar un proyecto destinado a eliminar "todo tipo de discriminación positiva" , incluida la tipificación que agravaba las penas de asesinatos de mujeres por razones de género.

"Como dijo el Presidente Javier Milei en Davos, el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios poniendo a una mitad de población en contra de la otra", había insistido Cúneo Libarona en sus redes a principios de año, y agregó: "Durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre. Sin importar nuestro sexo, somos todos iguales ante la Ley y merecemos la misma protección y respeto".

Sin embargo, los meses pasaron y el proyecto nunca llegó. Por eso, la gran duda era si esa iniciativa que forma parte de la denominada batalla cultural que encabeza Javier Milei iba a volver a plantearse en el centro de la discusión que se llevará al Congreso de la Nación. Se trata de un tema sensible que podría partir aguas en el recinto.

Consultada por MDZ en conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró este viernes que "los últimos toques" del proyecto se darán a conocer cuando la redacción esté lista y explicó que "esos temas están en debate". "Se los vamos a contar cuando el proyecto ya esté en la calle", sentenció.

Poco después, un importante funcionario ligado a la redacción del proyecto le afirmó a este diario que no está descartada la derogación de la figura del femicidio y que es una posibilidad que continúa bajo análisis.

En Argentina, entre el 1° de enero y el 20 de noviembre de 2025 el Observatorio MuMaLa registró 229 femicidios, lo que representa un asesinato por motivos de género cada 34 horas. El relevamiento también dio cuenta de 901 intentos de femicidio, confirmando que por cada crimen consumado existen al menos cuatro intentos que no llegan a la instancia letal.

Las sesiones extraordinarias comenzarán el 10 de diciembre y el Gobierno tiene hasta entonces para dar a conocer los textos definitivos de las reformas que se discutirán en el Congreso. De colarse en el texto final, no hay dudas de que será uno de los grandes focos de discusión en las mesas de las fiestas.