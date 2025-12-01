Alfredo Cornejo fustigó a Martín Lousteau y definió qué hará respecto a la conducción de la UCR

El gobernador Alfredo Cornejo habló sobre la actualidad de la Unión Cívica Radical ( UCR ), partido que hace tiempo transita una crisis a nivel nacional y que debe elegir al sucesor de su actual presidente, Martín Lousteau , que dejará el puesto el 14 de diciembre.

En diálogo con la prensa, Cornejo criticó de forma concreta la gestión de Lousteau en el partido centenario y agregó que si bien seguirá colaborando para recuperar el sendero de crecimiento, no se anota en la conducción de la UCR.

"Yo voy a trabajar todo lo que pueda para que el radicalismo tenga un espacio nacional, el partido está pasando por una crisis nacional, ha sido muy mala la gestión anterior", fustigó contra Lousteau Cornejo, quien ya fue presidente desde el 2017 hasta el 2021.

De hecho, dijo que ya le ofrecieron la posibilidad de aspirar la presidencia, pero que lo descartó de plano. "No aspiro a eso en este tiempo, sí voy a colaborar todo lo que pueda. Ya me lo han propuesto, pero no, lo hemos descartado", expresó.

Quien ha sonado con fuerza para suceder a Lousteau es el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien tiene buena relación con el mandatario provincial, y de hecho Cornejo participó de los festejos radicales en las anteriores elecciones de la jurisdicción del litoral.

Sin embargo, Valdés negó esa oportunidad, al indicar que su intención "es trabajar por Corrientes y ver qué es lo que tenemos que hacer".

El próximo 12 de diciembre se realizará en la sede nacional de la calle Alsina 1786 el Plenario de Delegados que elegirá al sucesor de Lousteau como presidente del Comité Nacional.

El Plenario de Delegados estará compuesto por cuatro representantes por cada provincia, más delegados de organizaciones internas como la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y UCR Diversidad.

Este plenario se da en un contexto en el cual la UCR atraviesa un periodo de debilitamiento parlamentario, tras la experiencia de Juntos por el Cambio y el ascenso de La Libertad Avanza, sobre todo con una menor cantidad de diputados y senadores en el Congreso a partir del 10 de diciembre, con escisiones y varios legisladores que han pasado al espacio .

De hecho, la fuerte figura de Lousteau, enfrentado al gobierno de Milei, generó mayores internas dentro del espacio político, con gobernadores y dirigentes que se dividieron entre alianzas con La Libertad Avanza y también otros que participaron en los comicios de octubre con el espacio de Provincias Unidas.