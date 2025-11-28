La chicana de Alfredo Cornejo a los hermanos Félix y el "vínculo" con el concejal Antolín

Ante una consulta de los periodistas, quienes sostuvieron que Antolín ha dicho que lo "detesta" al gobernador, Cornejo se sorprendió y dijo que no lo conoce al edil.

Pero acto seguido, lanzó una chicana : "Lo único que sé es que tiene una alianza indisoluble con los hermanos Félix en el municipio. Eso es su trayectoria política. Por lo demás, no tengo claro nada de su vida política más que eso. La verdad que me extraña muchísimo esa opinión", comentó Cornejo.

De igual forma, Cornejo insistió en que Antolín debería renunciar a su banca como concejal al habar dado positivo de alcoholemia, y opinó que "cada uno tiene que asumir sus responsabilidades en la vida".

"Son gente adulta que tienen que hacerse cargo de estar en un cargo. Yo todos los días, como hombre del servicio público, tengo que estar muy atento a que tengo que ser un ejemplo. Yo soy humano, tengo falencias, tengo errores como persona. Pero tengo que saber que, como autoridad, uno tiene que tener una conducta adecuada, porque es más mirado que el resto", consideró el Gobernador.

Martin Antolin 2 El concejal Martín Antolín. Facebook Martin Antolin

Acto seguido, indicó que Antolín "el día que él se postuló, tiene que saber que tiene restricciones su vida particular. Yo asumo las que tengo habitualmente y comprendo eso y lo llevo también como una carga. Es decir, yo disfruto y soy feliz haciendo esta vida de gobernador, pero también tiene sus vicisitudes y sé administrarlas; sé que hay cosas que no puedo hacer, sé que tengo que dar el ejemplo en muchos aspectos, porque estoy más mirado. No quiere decir que no sea falible, soy falible como cualquier persona", planteó.

Y cargó contra el concejal sanrafaelino, así como también contra Miqueas Burgoa, también edil radical pero de Guaymallén, que dio positivo de alcoholemia en mayo, y que tampoco renunció: "Hay dos concejales, uno de mi partido, que cometió el mismo error y también opiné lo mismo...".

El caso de alcoholemia positiva del concejal Antolín

Este lunes a la 1.10 de la madrugada, un control policial detuvo a Antolín en calles Arístides Villanueva y Tiburcio Benegas, en pleno centro mendocino.

El edil, que circulaba en un BMW blanco, no pasó el test de alcoholemia, que le dio 1.15 g/l de sangre, por lo que procedieron los efectivos de la policía a retenerle el vehículo.

Multa millonaria y tareas comunitarias

Este martes, el concejal se presentó ante el 1er Juzgado Contravencional de Mendoza, a cargo del juez Guillermo Lorca, reconoció el hecho y acordó un juicio abreviado.

La condena fue del pago de una multa de $3,9 millones (9.300 UF) y 365 días de inhabilitación para conducir.

Además, el magistrado le impuso una obligación de tres meses de tratamiento para no repetir la conducta; y además deberá realizar actividades con la organización Estrellas Amarillas Mendoza.