Fuerte respaldo de Cornejo a Mingorance: "No lo imputaron por un hecho de corrupción"

Después de varios días sin pronunciarse sobre los episodios judiciales que salpicaron a su gabinete, el gobernador Alfredo Cornejo decidió hablar y dejar en claro su postura frente a dos situaciones distintas que tienen como protagonistas a funcionarios de su gestión.

El mandatario aseguró que ni la denuncia que pesa sobre Marcelo D'Agostino ni la imputación que alcanza a Humberto Mingorance modifican el rumbo del Gobierno provincial.

El segundo eje de sus declaraciones apuntó a la situación del presidente de Aguas Mendocinas (Aysam), Humberto Mingorance , cuya continuidad venía siendo cuestionada. Lejos de anticipar un cambio, Alfredo Cornejo afirmó que hoy no contempla apartarlo de su cargo. El gobernador defendió la decisión apoyándose en la gestión y enfatizó que la Provincia está llevando adelante la mayor inversión de toda la democracia en materia de agua, saneamiento y obras cloacales.

En esa misma línea, el mandatario explicó por qué no piensa mover a Humberto Mingorance en medio de la causa. Según su argumento, reemplazar a un funcionario no implica modificar el plan estructural que la administración tiene en marcha. Además, deslizó una distinción que considera clave: si bien las actuales autoridades fueron imputadas, aclaró que no se trata de un hecho vinculado a corrupción.

"Hoy no considero apartar a Humberto Mingorance. Estamos haciendo la mayor inversión en toda la democracia en materia de agua, saneamiento y cloacas. Cambiar a un funcionario no cambia el plan de fondo que tenemos. Han imputado a las actuales autoridades, pero no por un hecho de corrupción", señaló.

Cornejo White Hat conference En los últimos días Alfredo Cornejo ha participado de varias actividades pero habló esta tarde en Andes Talleres. La foto corresponde a la conferencia de ciberseguridad de ayer. Gobierno de Mendoza

La polémica alrededor de Humberto Mingorance

En Aysam, Mingonrance quedó envuelto en una causa judicial grave. Hace unos días, fue imputado por la Justicia mendocina en una investigación por presunta contaminación del agua en la zona de Los Corralitos, en Guaymallén. La acusación sostiene que hubo vertido clandestino de líquidos cloacales a un canal de riego y alcanza también a otros directivos de la empresa. Según la causa, los funcionarios fueron imputados por “daño agravado” y contaminación peligrosa para la salud pública. El expediente todavía está en etapa investigativa y no existe condena judicial firme.