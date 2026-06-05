Cornejo presentó una nueva herramienta de financiamiento para empresas de base tecnológica

El gobernador Alfredo Cornejo y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, presentaron en Mendoza el Fondo de Inversión en Innovación , una herramienta destinada a impulsar el crecimiento de empresas de base científica y tecnológica mediante esquemas de financiamiento adaptados a proyectos de alto potencial.

La actividad se desarrolló en el Área de Innovación de la Universidad Nacional de Cuyo, ubicada en el Mendoza TIC Parque Tecnológico de Godoy Cruz, en el marco de una jornada organizada por el Gobierno provincial y el CFI para acercar alternativas de financiamiento y asistencia técnica al sector productivo .

La nueva herramienta está orientada a startups y pymes innovadoras que ya hayan alcanzado un grado mínimo de desarrollo tecnológico y necesiten respaldo para escalar sus proyectos. Las inversiones previstas comenzarán desde los 300 millones de pesos.

Durante la presentación, Cornejo destacó el potencial del ecosistema tecnológico mendocino y aseguró que la provincia cuenta con talento capaz de desarrollar empresas con impacto nacional e internacional.

“Han surgido buenas empresas en Mendoza que han tenido gravitación nacional e internacional y estamos convencidos de que aquí hay talento que necesita oportunidades para seguir creciendo”, afirmó el mandatario.

Además, sostuvo que el contexto económico actual exige generar redes de acompañamiento para emprendedores y empresas que buscan innovar, reconvertirse o ampliar sus capacidades productivas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2063016079245402474&partner=&hide_thread=false Queremos que las ideas que nacen en Mendoza tengan oportunidades para crecer, escalar y generar valor desde la provincia hacia el mundo. Junto a Ignacio Lamothe presentamos el nuevo Fondo de Inversión en Innovación del CFI, una herramienta pensada para acompañar el crecimiento de… pic.twitter.com/0BMNsXLPLW — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 5, 2026

El primer fondo de capital de riesgo impulsado por el CFI

Por su parte, Lamothe explicó que el Fondo de Inversión en Innovación de las Provincias Argentinas busca cubrir un segmento que no siempre encuentra respuestas en las líneas de crédito tradicionales.

“Creemos que estamos agregando al ecosistema de financiamiento argentino un instrumento novedoso y útil”, señaló el titular del CFI, quien remarcó que la herramienta fue diseñada tras más de un año de trabajo con organismos internacionales, bancos de desarrollo y especialistas en innovación.

Según detallaron, se trata del primer fondo de capital de riesgo asociado a un organismo de desarrollo del país, con foco en proyectos tecnológicos que requieren mayores niveles de inversión y acompañamiento.

Financiamiento para proyectos con alto potencial

El fondo forma parte de una estrategia más amplia del CFI para complementar las líneas de crédito y garantías ya existentes. En este caso, apunta específicamente a emprendimientos de base científica y tecnológica con posibilidades de crecimiento e impacto económico.

La iniciativa también busca fortalecer la articulación entre universidades, centros de investigación, empresas y organismos públicos, favoreciendo la transferencia de conocimiento hacia el sector productivo.

Desde la organización destacaron que Mendoza será una de las provincias donde se realizará un seguimiento cercano de los resultados de esta política, con el objetivo de evaluar su impacto y ajustar la herramienta de acuerdo con las necesidades del ecosistema emprendedor e innovador.